Resident Evil 4 Remake: ecco quanti GB peserà su Xbox

Tramite la pagina di pre-scaricamento è possibile vedere quanti GB occuperà Resident Evil 4 Remake su Xbox. Ecco i dettagli

L’atteso remake di Resident Evil 4 sarà lanciato tra meno di tre settimane e, mentre l’attesa per la sua uscita continua a crescere, il titolo ha compiuto un altro passo “tangibile” verso questo traguardo. Ebbene: Resident Evil 4 Remake può essere già pre-scaricato su Xbox Series X/S e ha una dimensione di file di circa 67 GB sulle console Microsoft. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Resident Evil 4 Remake: 67 GB su Xbox e, probabilmente, peso simile anche sulle altre console e PC

Presumibilmente, la dimensione del gioco su altre piattaforme sarà molto simile ai 67 GB di Xbox. Trattandosi delle console Microsoft, i giocatori possono pre-scaricare il gioco anche se non l’hanno ancora acquistato, per fare ciò è necessario utilizzare l’applicazione mobile Xbox.

Resta da vedere quanto tempo ci vorrà prima che il pre-download sia attivo anche su PlayStation e PC, ma presumibilmente non ci vorrà molto. Nel frattempo, Capcom ha recentemente confermato che una demo “speciale” del gioco sarà resa disponibile prima del lancio, ma non si sa ancora quando arriverà.

Resident Evil 4 verrà lanciato il 24 marzo per PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC. Dopo il debutto, il gioco aggiungerà anche i Mercenari e una modalità VR esclusiva per PS5 come DLC.

Vi aspettavate queste dimensioni sulle console di casa Microsoft?