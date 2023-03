Resident Evil 4 Remake: la demo potrebbe arrivare oggi

Stando a delle pubblicità comparse nelle ultime ore su Twitch, sembra che la demo di Resident Evil 4 Remake potrebbe essere pubblicata oggi

Se siete dei fan dei survival horror di sicuro non vedrete l’ora di mettere le mani su Resident Evil 4 Remake, il nuovo rifacimento dello storico titolo Capcom. Ormai manca davvero molto poco all’uscita del gioco, ma forse i fan avranno comunque la possibilità di provarlo con un po’ di anticipo. Stando a delle pubblicità comparse nelle ultime ore su Twitch, sembra infatti che una demo di Resident Evil 4 Remake potrebbe essere pubblicata oggi.

Preparatevi ad assaporare Resident Evil 4 Remake con la nuova demo

In passato è capitato più volte che degli ad di Twitch anticipassero qualche annuncio molto atteso e questa volta sembra che sia arrivato il turno di Resident Evil 4 Remake. Alcuni utenti infatti si sono imbattuti in una pubblicità del gioco che indicava la presenza di una demo che al momento non sembra essere disponibile. Tra poche ore però si terra il Capcom Spotlight, un grande evento dedicato ai nuovi giochi Capcom, e probabilmente nel corso dello show sarà annunciata ufficialmente questa demo esclusiva.

Twitch is rolling ads for a Resident Evil 4 remake demo "available now," expected to release after the Capcom Spotlight (scheduled for March 9th, 2:30 PM PT). https://t.co/7sf87JLljk — Wario64 (@Wario64) March 9, 2023

Per il momento non sappiamo ancora cosa proveremo all’interno di questa demo, ma possiamo provare comunque a formulare delle ipotesi. Per Resident Evil Village vennero pubblicate due demo diverse, una puramente esplorativa e una che invece permetteva di affrontare una corposa sezione del gioco completo. Ormai però manca davvero poco all’uscita del Remake e di conseguenza è difficile che Capcom abbia il tempo di pubblicare ben due versioni di prova. Secondo il nostro parere questa volta punteranno subito ad una demo ricca di gameplay e, fortunatamente, ci basterà aspettare solo qualche ora per scoprirlo.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S.