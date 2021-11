Resident Evil 4 Remake: concept art leakate dal doppiatore di Wesker

Mentre i fan continuano ad attendere con impazienza un Remake di Resident Evil 4, a gettare benzina sul fuoco si aggiunge anche il doppiatore di Albert Wesker, diffondendone dei concept art

Quest’anno Resident Evil ha compiuto 25 anni, e Capcom ha avuto modo di celebrare questo evento con vari contenuti a tema Resident Evil rilasciati nel corso dei mesi passati. In aggiunta Resident Evil: Village, uscito solo a maggio, ha raggiunto già più di cinque milioni di vendite totali, superando i numeri ottenuti nello stesso arco di tempo dal predecessore, Resident Evil 7: Biohazard. E mentre Resident Evil 4 è stato reso disponibile attraverso la realtà virtuale, i videogiocatori continuano però ad aspettare un Remake vero e proprio del titolo. E sotto questo aspetto, non sono gli unici: lo stesso doppiatore di un personaggio, infatti, ha voluto rilasciare spontaneamente un concept art del futuro Remake di Resident Evil 4.

I nefasti concept art di Resident Evil 4 Remake

Mentre alcuni rumor sul Remake di Resident Evil 4 erano emersi all’inizio del 2020, si pensava in realtà che esso fosse in sviluppo sin dal 2018, anche se non ci sono mai state delle vere e proprie conferme a riguardo. Ma nelle ultime ore l’attore DC Douglas, il quale presta la sua voce all’antagonista Albert Wesker nella serie di Resident Evil, ha condiviso un’immagine che si suppone fosse stata data in via confidenziale al doppiatore. Il concept art in questione è poi stato diffuso su Twitter, venendo ripreso da altri utenti all’interno del sito.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK — Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021

Douglas avrebbe inoltre rotto gli accordi di non diffusione che egli aveva stipulato con la compagnia, confermando durante uno stream come lui sarebbe tornato nel suo noto ruolo all’interno del (ancora non annunciato) remake. Aveva anche specificato in che parte di Resident Evil 4 Remake sarebbe riapparso, riferendosi alla sezione “Separate Ways”. Come se ciò non bastasse, sempre Douglas ha voluto condividere con i suoi fan dei concept art del titolo, inviandoli anche a varie persone nonostante fosse consapevole di come ciò violasse i patti con Capcom, chiedendo quindi di non inoltrarli o pubblicarli altrove.

Sin da allora, per motivazioni ancora da definire ufficialmente, il suo account Twitter è stato eliminato. Vedremo se Capcom si preparerà a fare qualche dichiarazione in merito, mentre continueremo anche ad aspettare possibili novità su Resident Evil 4 Remake.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi vantaggiosi.