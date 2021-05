Remnant From the Ashes: ecco la data d’uscita dell’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X

Remnant From the Ashes, lo shooter souls-like, si prepara a sbarcare su PS5 e Xbox Series X con un aggiornamento: ecco la data d’uscita

Lo sparatutto in terza persona souls-like (particolarmente sottovalutato di Gunfire Games) Remnant: From the Ashes debutterà su PlayStation 5 ed Xbox Series X con un’aggiornamento gratuito di cui siamo finalmente pronti a comunicarvi la data d’uscita. Lo sviluppatore ha già confermato che la patch di aggiornamento aggiungerà le modalità 4K / 30 FPS e 1080p / 60 FPS a PS5 e Xbox Series X. Xbox Series S avrà accesso solo a quest’ultima. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Remnant From the Ashes: la data d’uscita dell’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X è piuttosto vicina

La notizia è ufficiale: Remnant From the Ashes arriverà con un aggiornamento gratuito su PlayStation 5 ed Xbox Series X e la data di d’uscita è fissata a giovedì 13 maggio, iniziatela a segnare sul calendario. Rilasciato nell’agosto 2019, Remnant: From the Ashes è ambientato sulla Terra dove una forza d’invasione ostile chiamata Root ha invaso la civiltà gettando il mondo nel caos. Come eroe solitario, spetta al giocatore indagare sull’identità e l’origine dell’invasore e tagliarlo fuori, insomma, sradicarlo totalmente. Ciò implicherà avventurarsi in varie altre dimensioni, dalle paludi di Corsus alle desolate lande di Rhom.

Insieme a DLC come Swamps of Corsus e Subject 2923 che hanno aggiunto nuove aree e oggetti, Gunfire Games ha anche rilasciato aggiornamenti gratuiti che hanno aggiunto la modalità Hardcore e un nuovo dungeon. Remnant: From the Ashes ha venduto oltre 2,5 milioni di copie fino ad oggi ed è stato scaricato ben 10 milioni di volte quando era gratuito su Epic Games Store.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.