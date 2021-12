Remedy e Tencent uniti per sviluppare il multiplayer Vanguard

Remedy si allea con il colosso cinese Tencent per la realizzazione del multiplayer con il nome in codice Vanguard. Scopriamo insieme i dettagli di questa particolare collaborazione

Dopo diversi titoli single player story driven, Remedy punta a diversificare le sue produzioni. Se la notizia di un multiplayer Game as a Service sviluppato dalla casa finlandese era già nota da tempo, adesso conosciamo ulteriori dettagli sul progetto. In particolare, Remedy sembra aver stretto una partnership con il colosso cinese Tencent per la produzione e lo sviluppo del progetto chiamato Vanguard, shooter cooperativo free to play.

Remedy Entertainment e Tencent uniti per lo sviluppo e la distribuzione del GaaS Vanguard

Questo nuovo progetto, chiamato con il nome provvisorio Vanguard, è il primo progetto della casa di sviluppo finlandese fuori dal mercato dei single player con un forte componente narrativa. La natura delle collaborazione tra Remedy e Tencent per Vanguard non riguarda solamente la distribuzione. Tencent infatti, oltre a occuparsi del lancio del gioco e della sua distribuzione in diversi mercati asiatici, sarà parte attiva dello sviluppo del titolo per i dispositivi mobile. Il CEO di Remedy, Tero Virtala, si dichiara entusiasta per gli enormi passi avanti fatti dall’azienda e della sua entrata in questo nuovo modello di business dei Games as a Service.

Il CEO promette inoltre grandi sforzi per realizzare questo nuovo multiplayer cooperativo free to play. Per questo dichiara infine che il progetto è uno dei più ambiziosi fatti da Remedy, in quanto rappresenta una nuova opportunità ad un livello globale. Il titolo mira dunque a conquistare altri mercati e non potrebbe essere concretizzato senza il prezioso aiuto di Tencent. Il publisher cinese si occuperà dunque di promuovere e seguire il titolo nei paesi asiatici oltre che ad occuparsi del mercato mobile.

