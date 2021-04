Uno dei prossimi titoli Remedy sarà un’esclusiva Sony?

Sappiamo che Remedy è attualmente al lavoro su più titoli. Secondo gli ultimi rumor, uno dei prossimi giochi Remedy potrebbe essere un’esclusiva Sony

Dopo il successo di Control, Remedy è in continua crescita. Ne testimonia l’alto interesse dei fan verso il Remedy Connected Universe. Un universo narrativo che collega tutti i giochi sviluppati dalla casa finlandese. Se con Control il team ha potuto, grazie a un budget più elevato, creare un gioco con meccaniche e interazioni più complesse rispetto a Quantum Break, non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i prossimi progetti. Stando agli ultimi rumor, tra questi Remedy starebbe sviluppando un titolo in esclusiva con Sony.

Il prossimo gioco Remedy sarà un’esclusiva Sony?

Remedy Entertainment ha attualmente moltissimi colpi in canna. Gli sviluppatori finlandesi hanno infatti in cantiere un totale di cinque giochi in sviluppo. Un rumor apparso un rete, sembra suggerire che uno dei prossimi titoli Remedy possa essere un gioco in esclusiva Sony Playstation. Claire Bromley, global external producer di Playstation, ha di recente condiviso su LinkedIn diversi annunci di lavoro contenenti i profili di vari dipendenti Remedy. Nelle ultime settimane, ha infatti ricondiviso post provenienti dal COO di Remedy, Christopher Schmitz, oltre che del communications director, Thomas Puha e dell’audio designer Sam Hughes.

Sebbene in sé questi indizi dicano poco, specialmente perché Bromley è solito condividere sul suo profilo post di aziende di terze parti, tutta la faccenda sembra comunque contenere una qualche verità. Secondo il famoso insider Shpeshal Ed, infatti, questo rumor è “reale”, aggiungendo poi in un secondo tweet, che uno dei prossimi titoli Remedy potrebbe essere un’esclusiva Playstation. Possiamo ritenere la fonte abbastanza affidabile, dato che in passato diversi suoi leak si sono avverati, come quello relativo alla comparsa di FFVII Remake nei titoli PS Plus di Marzo. Nonostante questo, il rumor è da prendere con cautela, almeno fino al rilascio di ulteriori informazioni.

Siete contenti della direzione presa da Remedy? Fatecelo sapere nei commenti. Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming. Per rimanere aggiornati sulle ultime news, invece, restate sulle pagine di tuttoteK.