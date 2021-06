Red Dead Redemption 2: Nvidia porta ray tracing e DLSS

Il manifattore di schede grafiche annuncia migliorie sostanziose per la versione PC di Red Dead Redemption 2: ray tracing e DLSS in arrivo!

Tra i molti beneficiari delle nuove tecnologie di Nvidia, Red Dead Redemption 2 ha ricevuto un trattamento d’onore nell’ultima presentazione di ray tracing e DLSS da parte del manifattore di schede grafiche. Nonostante si tratti di un gioco meno “contemporaneo” di altri, durante la conferenza il titolo di Rockstar ha ricevuto un suo spazio al di fuori della carrellata iniziale. Potete vedere voi stessi il risultato nel video che abbiamo incluso qui sotto, in cui l’avventura open world a tema western brilla di luce… non più propria, bensì proiettata da un’altra fonte.

Il ray tracing e il DLSS di Red Dead Redemption 2

Spieghiamo brevemente in che consistono le due novità, prima di addentrarci ulteriormente nelle implicazioni che comportano per Red Dead Redemption 2. La prima, come ormai abbiamo avuto modo di ricordare a più riprese, consiste nell’illuminazione realistica in tempo reale, in cui è una fonte interna al gioco a proiettarla. Nel caso del DLSS, o “Deep Learning Super Sampling”, il letterale “super campionamento ad apprendimento profondo” si traduce in un netto miglioramento dell’intelligenza artificiale. Potete vedere voi stessi il risultato qui sotto.

L’indubbio ed autentico capolavoro di Rockstar continua a stupire oggi per i dettagli che ancora si scoprono ad anni dalla sua uscita. Ci sorprende, dunque, immaginare che ci sia ancora un margine di miglioramento. Le due nuove schede grafiche annunciate da Nvidia oggi sono in arrivo questo giovedì (3 giugno) e il prossimo (10), ma la scarsità di componenti le renderà probabile oggetto di bagarinaggio. Se non altro, viene da chiedersi quale dei 62 giochi di Take-Two Interactive farà uso di questa interessante nuova tecnologia, soprattutto il papabile Grand Theft Auto VI.

