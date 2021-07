Red Dead Redemption 2: il supporto di Nvidia DLSS compreso nel nuovo aggiornamento

Rockstar ha annunciato che il nuovo aggiornamento, che sarà rilasciato a breve, Red Dead Redemption 2 supporterà la tecnologia Nvidia DLSS

Arriva la conferma da parte di Rockstar Games che, con l’implementazione del prossimo aggiornamento, la versione per PC di Red Dead Redemption 2 supporterà la tecnologia Nvidia DLSS. Il gioco, la cui pubblicazione risale al 2018 è disponibili anche per Xbox One, PlayStation 4, Stabia e, per un periodo limitato di tempo, sul servizio cloud di Sony PlayStation Now.

Red Dead Redemption 2: la data di uscita dell’aggiornamento che implementerà la DLSS

La data di uscita dell’aggiornamento che permetterà alla versione per PC di Red Dead Redemption 2 di supportare la tecnologia Nvidia DLSS è stata fissata per il prossimo 13 Luglio. La patch, che verrà rilasciata con il nome di Blood Money, conterrà inoltre degli importanti aggiornamenti per Red Dead Online. In particolare, tramite la sua implementazione i giocatori del titolo multiplayer avranno modo di accedere ad una nuova attività: Crimini. Blood Money introdurrà infatti la figura di Guido Martelli, un membro di spicco della criminalità organizzata, che, se questo desidererà mettersi alle sue dipendenze, affiderà al giocatore incarichi come rapine, assalti alla diligenza, riscossione dei debiti e rapimenti.

La tecnologia Nvidia DLSS (acronimo di Deep Learning Super Sampling, in italiano: super campionamento ad apprendimento profondo) utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la resa grafica di un gioco, andando ad aumentarne il frame rating. È implementata sulle schede video della serie GeForce 20 e GeForce 30. Considerando che Red Dead Redemption 2 può contare su di una grafica di per sé notevole, ci si aspetta che l’applicazione di questa tecnologia fornisca risultati notevoli.

