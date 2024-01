Realismo al massimo con VelocityOne Race di Turtle Beach per Xbox e PC

La Turtle Beach Corporation, azienda specializzata in cuffie e accessori per il gaming, ha presentato oggi l’ultima novità nella sua rinomata serie di dispositivi per la simulazione di giochi: Turtle Beach VelocityOne Race

Sviluppato per Xbox e PC Windows dal talentuoso team di simulazione VelocityOne di Turtle Beach, questo avanzato sistema universale di volanti e pedali è progettato per dominare in pista e ridefinire gli standard delle prestazioni nelle simulazioni di corse.

VelocityOne Race: esperienza di guida realistica e personalizzabile

Gli amanti delle simulazioni di corse che desiderano un’esperienza di guida ad alta velocità potranno godere di un feedback di forza di guida altamente fedele grazie al motore personalizzato K: Drive di VelocityOne Race. Questo motore offre una risposta estremamente realistica e potente, garantendo nel contempo uno sterzo fluido e reazioni dettagliate agli avvenimenti in pista.

“I nostri prodotti per la simulazione di gioco VelocityOne hanno già dominato il mercato degli accessori per la simulazione di volo e siamo entusiasti di espandere ulteriormente il catalogo di Turtle Beach portando lo stesso livello di ultra-realismo e le stesse prestazioni di simulazione premium nel mondo delle corse”, ha dichiarato Cris Keirn, CEO ad interim e SVP of Global Sales di Turtle Beach Corporation.

I pedali in alluminio e i freni con cella di carico Dynamic Brake Tek di VelocityOne Race, situati sotto i piedi dei piloti, simulano fedelmente le performance di frenata reali.

I partecipanti potranno monitorare in tempo reale i dati telemetrici della gara nei giochi di corse supportati e personalizzare i comandi tramite il Race Management Display integrato. L’applicazione Tuner companion di VelocityOne Race, insieme ai pulsanti rimappabili, offre ulteriori opzioni di personalizzazione.

Il volante in pelle cucito a mano contribuisce al realismo e alla presa durante il cambio delle marce, grazie alle levette Mag-Shift che assicurano cambi veloci, affidabili e costanti. In aggiunta, due levette analogiche con sensori magnetici a effetto Hall garantiscono un controllo preciso della frizione e del freno a mano.

VelocityOne Race è già disponibile in pre-ordine al prezzo di € 699,99 su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori partecipanti in tutto il mondo, con il lancio previsto per il 26 febbraio 2024.

