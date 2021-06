Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo RYNO 8 è un’arma crossover

Tra gli squarci di Rift Apart e le dimensioni di Sony, il nuovo RYNO 8 di Ratchet e Clank permette degli interessanti crossover interni

Sony avrà anche gettato la spugna con PlayStation All-Stars Battle Royale, ma l’aspetto crossover dell’arma RYNO 8 in Ratchet & Clank: Rift Apart sembra strizzare l’occhio a Super Smash Bros.. Insomniac Games ha appena rivelato sul proprio profilo Twitter che la nuova incarnazione del gadget, tradotto in italiano come MIPS (“muori in pochi secondi”) nel primo capitolo della saga, avrà un funzionamento diverso stavolta. La dimostrazione inclusa nel video presente nel tweet mostra il nuovo RYNO in azione e, effettivamente, il vecchio acronimo sembra assumere un altro senso.

Il RYNO di Ratchet & Clank: Rift Apart “ti fa un crossover così”

L’originale acronimo del RYNO stava per “rip you a new one”, ovvero la minaccia volgare “te ne apro un altro”, ma ora i buchi aperti dall’arma di Ratchet e Clank sono, rifacendosi alla trama di Rift Apart, quelli tra una dimensione e l’altra. Non a caso, dunque, nel video qui sotto vediamo i due evocare con successo un Divoratuono, direttamente da Horizon: Zero Dawn. Ironicamente, non è neanche la prima volta che i varchi interdimensionali coinvolgono delle proprietà di Sony, visto quanto avvenuto recentemente in un altro titolo multipiattaforma.

Ratchet: We made it outta the rift with a new super weapon: the RYNO 8! Clank: It seems this device can drop objects from other dimensions into ours. Fascinating.#RatchetPS5Takeover #SunsetOverdrive @Guerrilla @SuckerPunchProd @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/TavBdHw3oL — Insomniac Games (@insomniacgames) June 7, 2021

Alludiamo, poco sorprendentemente, a Fortnite, che giusto oggi ha accolto tra le proprie fila Rick Sanchez e Superman. In precedenza altre proprietà di Sony si sono unite alla mischia, accedendo così anche all’hardware delle console rivali: parliamo di Kratos da God of War e, per chiudere il cerchio, di Aloy da Horizon: Zero Dawn. Scopriremo di più sulle funzioni dell’arma quando il gioco uscirà, forse per ottemperare all’assenza di Sony all’E3, questo venerdì 11 giugno.

