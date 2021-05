A pochi giorni dal lancio, scopriamo assieme le opzioni di accessibilità che Insomniac Games ha pensato per il suo Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games è da sempre molto attenta quando si tratta di realizzare titoli che siano approcciabili dal maggior numero di utenti possibili, con un occhio di riguardo per quanto riguarda l’inclusività. Sia che si tratti persone con disabilità legate alla vista, all’udito, alla sfera cognitiva, oppure all’accoppiata motoria/destrezza, il team si è sempre sforzato di implementare feature in grado di rendere fruibili i propri giochi a chiunque.

Un lavoro iniziato nel 2018, con la pubblicazione di Marvel’s Spider-Man, che ha visto l’introduzione di sottotitoli ad alto contrasto opzioni per l’utilizzo dei pulsanti invece di pressioni rapide e la possibilità di bypassare le sequenze QTE e gli enigmi. Un lavoro che si espanderà a breve grazie all’ultimo nato dello studio, Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet & Clank: Rift Apart ci mostra le opzioni di accessibilità

Partendo dal lavoro svolto Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, anche Ratchet & Clank: Rift Apart vuole riproporre e migliorare alcuni degli accorgimenti in fatto di accessiblità che hanno sempre più contraddistinto i lavori firmati Insomniac Games. Di seguito vi indichiamo quelle che saranno le feature principali della prossima esclusiva PS5.

Opzioni di contrasto: un accorgimento pensato per facilitare al massimo la lettura delle informazioni chiave presenti nel mondo di gioco, il tutto per facilitare la fruizione da parte dei giocatori non vedenti o ipovedenti. Tramite il menu sarà possibile impostare uno Sfondo ad alto contrasto, oppure varie tipologie di Shader, che potranno essere utilizzati sia in modo indipendente che combinato.

Utilizzando il background ad alto contrasto possiamo desaturare lo sfondo, per far risaltare maggiormente nemici, oggetti ed altri elementi chiave, così come l’eroe, gli alleati ed i nemici. Ad ognuno di questi elementi sarà legato un particolare ed unico tipo di Shader, così da facilitare il riconoscimento dell’elemento in questione.

Scorciatoie e Velocità di gioco: I pulsanti del D-pad del DualSense sono impostati automaticamente su Selezione Rapida Armi, per consentire un rapido accesso all’arsenale di gioco, ma nulla impedisce di rimappare il tutto per avere a portata di mano le opzioni che preferiamo. Nulla ci vieterà di impostare i controlli per gestire l’attivazione e la disattivazione delle feature legate al contrasto, l’utilizzo della propria arma o l’esecuzione di un attacco di schianto dall’alto.

Potremo anche ridurre la velocità di gioco del 70%, 50% o 30%, così da venire incontro a tutti coloro che hanno problemi a livello cognitivo e motorio. Anche tale funzionalità potrà essere assegnata ai tasti di scelta rapida.

Accessibilità per le armi: Per evitare di affaticare le mani, Insomniac Games ha visto bene di includere un sottomenu dedicato per quanto riguarda le armi, uno degli elementi focali del prossimo Ratchet & Clank: Rift Apart.

Gli utenti potranno scegliere tre diverse modalità di fuoco: Standard prevede controlli e funzionalità classiche; Premuto permette ad alcune armi di sparare ripetutamente anche se queste normalmente non lo consentono; Attiva/Disattiva consente ad alcune armi di sparare finché non si decidere di bloccarle.

Le armi con un basso numero di munizioni o una bassa velocità di fuoco, come la Bomba Scheggia, spareranno sempre a colpo singolo in modo che i giocatori possano scegliere quando e come usarle. Oltre alle varie opzioni per la modalità di fuoco, saranno presenti anche le funzionalità Tieni premuto e Attiva/disattiva per la mira, l’accesso semplificato alla ruota delle armi e la riduzione delll’oscillazione.

Che ne pensate del lavoro svolto da Insomniac Games in fatto di accessibilità? Fateci sapere la vostra qua, nella sezione dei commenti, su tuttoteK, magari dopo aver dato un’occhiata agli sconti presenti sulle pagine di Instant Gamning.