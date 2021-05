Ratchet & Clank è entrato in fase Gold, l’annuncio è arrivato negli ultimi minuti con tutta probabilità ci sarà anche una patch day one

L’attesissimo Ratchet and Clank: Rift Apart di Insomniac Games è entrato finalmente in fase Gold, a poco meno di un mese prima del lancio. Ciò significa che lo sviluppo principale dello sparatutto/action-platform è terminato ed è attualmente impostato per la certificazione e la distribuzione fisica. Probabilmente, tuttavia, ci sarà anche una patch day one, ormai vera consuetudine dell’industria videoludica, quindi il lavoro di Insomniac non è ancora finito. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ratchet & Clank: il gioco è entrato in fase Gold, l’ha annunciato Insomniac stessa con un Tweet che vi proponiamo qui in basso

Tanto per cominciare, vi proponiamo un brevissimo sommario della parentesi narrativa di Ratchet & Clank: Rift Apart , il gioco appena entrato in fase Gold. La storia vede Ratchet e Clank celebrare le loro numerose vittorie, ma il tutto viene interrotto quando il dottor Nefarious irrompe per rubare il Dimensionator. Lo strumento inizia a dare segni di malfunzionamento e il duo viene immediatamente trascinato attraverso numerose dimensioni parallele diverse, inclusa una futura distopia in cui Nefarious ha vinto. È qui che entra in gioco il nuovo personaggio Rivet, quest’ultima si ribella coraggiosamente al regime.

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Insieme a nuove armi, mondi e opzioni di movimento, Ratchet and Clank: Rift Apart sfrutta l’SSD di PS5 per caricare rapidamente e senza interruzioni le varie aree di gioco. L’architettura di gioco del titolo (che è stata utilizzata nella serie Marvel’s Spider-Man) ha anche consentito ai mondi di avere più “densità, contenuto e qualità” in ogni angolo. Il titolo farà il suo debutto l’11 giugno e fino ad allora ci sarà da aspettare pazientemente.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del gioco è già stato reso noto che lo stesso su PS5 sarà caratterizzato dallo standard 4K dinamico (maggiori dettagli al riguardo in quest’articolo). Confermato anche il pieno supporto al controller DualSense, fiore all’occhiello della nuova console ammiraglia del colosso Sony. Se siete interessati, invece, ad un corposo gameplay del titolo vi rimandiamo a questa news di qualche tempo fa.

