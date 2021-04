Ratchet and Clank Rift Apart: cosa vedremo allo State of Play

Questa sera, allo State of Play dedicato a Ratchet and Clank Rift Apart, potremo approfondire alcuni aspetti del gioco ancora inediti, quali armi e mondi alternativi

Sony ha dato appuntamento ai giocatori per questa sera. A questo nuovo State of Play potremo vedere in anteprima alcuni dettagli sul prossimo Ratchet and Clank Rift Apart. Il titolo si pone come il debutto su PS5 della saga del giovane Lombax. La serie, caratterizzata da uno stile cartoonesco, colorata e piena di azione ed effetti visivi, vede le peripezie di Ratchet e del robottino Clank nel tentativo di fermare i piani malvagi dello scienziato pazzo Nefarious.

Nuove armi e molto altro allo State of Play incentrato su Ratchet and Clank Rift Apart

Sony sta puntando i fari su Ratchet and Clank Rift Apart per il nuovo State of Play che si terrà questa sera alle ore 23:00 italiane. Sebbene era già stato annunciato un nuovo video gameplay sul titolo, un recente post sul PlayStation Blog ha confermato che nello show ci saranno 15 minuti di filmati mai visti prima. In particolare, avremo l’opportunità di approfondire il ruolo e il personaggio di Rivet, la nuova Lombax femmina vista nei trailer di presentazione del gioco. Oltre che di dare un’occhiata alle nuove armi. Le armi sono sempre state uno dei punti forti della serie, dalla classica e iconica chiave inglese, al pixelatore o il discotron, armi completamente senza senso e folli e per questo riuscitissime.

I giocatori dovranno aspettarsi anche dei dettagli in più sui nuovi mondi, su alcuni personaggi e, ovviamente, sul gameplay. Sono stati diffusi infine, i dettagli sulla Digital Deluxe Edition del gioco. Quest’ultima includerà cinque set armatura, uno sticker pack, un art book digitale, la OST del gioco e 20 pezzi di Raritanium. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dall’11 giugno solo su PS5.

