Ratchet and Clank Rift Apart: annunciato uno State of Play dedicato

Grandi notizie per tutti i fan della saga di Ratchet e Clank. Sony ha annunciato uno State of Play interamente dedicato a Ratchet and Clank: Rift Apart

Con l’uscita del gioco fissata per il giorno 11 giugno 2020, sono stati diffusi diversi video dove abbiamo potuto dare una breve e rapida occhiata alle principali innovazioni di questo nuovo capitolo della saga. Rift Apart, oltre a collocarsi narrativamente dopo gli eventi visti in Ratchet and Clank Nexus, capitolo uscito su PS3, segna il debutto della saga sulla console di nuova generazione di Sony. Oggi, l’azienda ha annunciato l’arrivo di uno State of Play dedicato a Ratchet and Clank Rift Apart.

Nuovi dettagli sul gameplay nel prossimo State of Play dedicato a Ratchet and Clank Rift Apart

A meno di un mese dal lancio del gioco, Sony e Insomniac stanno incominciando a mettere in moto la campagna marketing. Con i diversi annunci e trailer abbiamo avuto l’occasione di conoscere ulteriori dettagli e nuove informazioni sul titolo. Così è stato con il recente gameplay trailer rilasciato poco fa, nel quale sono stati mostrati nuovi frammenti del gioco, oltre alla conferma ufficiale del nome della nuova Lombax femmina, Rivet. Non è tutto, infatti, come detto, Sony ha annunciato l’arrivo per questa settimana di uno speciale State of Play, nel quale dare più spazio a Ratchet and Clank Rift Apart.

L’appuntamento è previsto per questo giovedì alle ore 23:00 italiane. La presentazione durerà circa 15 minuti, nei quali verranno mostrate scene di un gameplay esteso del gioco. Insieme a Rift Apart, infine, verranno spesi alcuni minuti per dare degli aggiornamenti su un paio di titoli Indie (la speranza di vedere Kena Bridge of Spirits è alta). Ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 11 giugno in esclusiva PS5.

Per acquistare giochi scontati andate al nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime news o per leggere i nostri approfondimenti, restate sulle pagine di tuttoteK.