Ratchet and Clank: Rift Apart, svelato il peso!

Tramite il profilo twitter di PlayStation Game Size è stato svelato il peso di Ratchet and Clank: Rift Apart, il titolo di Insomniac Games che è recentemente entrato in fase gold

Ratchet and Clank: Rift Apart è ciò che sapevamo di volere, ma non avevamo il coraggio di chiedere. L’esclusiva PlayStation 5 che più di tutte, forse, gli appassionati di casa Sony stanno attendendo e il grande ritorno di un franchise davvero amato targato Insomniac Games. Siamo ormai a meno di un mese dal lancio, fissato per l’11 giugno, e l’azienda ha recentemente reso noto che il titolo è entrato ufficialmente in fase Gold. Fra i tanti dettagli che sono stati svelati nel corso delle settimane, nelle scorse ore in rete ne è trapelato uno piuttosto interessante: il peso del gioco completo.

Tramite il profilo Twitter ufficiale di PlayStation Game Size, infatti, è stato svelato che Ratchet and Clank: Rift Apart peserà, al lancio, 42.183 GB. Un ammontare non troppo elevato, considerando i pesi di altri giochi contemporanei, ma bisogna considerare che, seppur non sia stata ancora resa nota, è molto probabile che sarà presente una patch day one che andrà ad appesantire il tutto. Sembra anche, inoltre, che il pre-load del titolo sarà disponibile dal 4 giugno, una settimana esatta prima del lancio. Vi lasciamo il Tweet di PlayStation Game Size proprio qua sotto.

Ratchet and Clank: Rift Apart, un peso non eccessivo (per ora!)

In Ratchet and Clank: Rift Apart torneremo a vivere un’epica avventura con i due eroi che hanno sempre fatto concorrenza, nel cuore di tantissimi videogiocatori, a Jak and Dexter. La vita pacifica, se così si vuol dire, dei due viene interrotta nuovamente dal dottor Nefarious, reo questa volta di aver rubato uno strumento chiamato Dimensionator. Il gioco, esclusiva PlayStation 5, sfrutterà l’hardware di nuova generazione con caricamenti praticamente istantanei, un supporto al 4K dinamico e l’utilizzo di tutte le peculiarità del DualSense di casa Sony.

Mentre l’11 giugno si avvicina rapidamente, ormai sappiamo anche il peso, senza eventuali patch, di Ratchet and Clank: Rift Apart. Che cosa ne pensate della serie di Insomniac Games? Acquisterete questo capitolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!