Ratchet and Clank: Rift Apart, da oggi disponibile!

Ratchet and Clank: Rift Apart è disponibile a partire da oggi in tutti gli store fisici e digitali in esclusiva per PlayStation 5

Il day one di uno dei titoli più attesi dell’anno è finalmente arrivato. La nuova esclusiva PlayStation 5 è disponibile da oggi su tutti gli scaffali degli store fisici e digitali. Nella settimana degli annunci, delle presentazioni e, volgarmente, dell’hype, questo titolo rappresenta un vero e proprio spartiacque in questo anno videoludico caratterizzato dalla next gen. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più su Ratchet and Clank: Rift Apart, disponibile da oggi.

Ratchet and Clank: Rift Apart, oggi l’uscita della nuova esclusiva PS5

Come già detto precedentemente, da oggi, 11 giugno 2021, è disponibile sul mercato la nuovissima e attesissima esclusiva PlayStation 5, Ratchet and Clank: Rift Apart. Un nuovo capitolo di una saga iconica che abbiamo analizzato all’interno di una nostra retrospettiva dedicata proprio ad uno dei personaggi più amati e carismatici della storia del mercato videoludico. Il famosissimo Lombax si presenta, a partire da oggi, in una veste tutta nuova, fatta di grafica next gen, caricamenti ultra rapidi e tanto, tantissimo divertimento. Ecco il trailer di lancio:

In questo nuovo capitolo della serie, il buon Ratchet, sarà accompagnata dal solito amico e solito compagno di tante avventure, il robottino Clank e, inoltre, faremo la conoscenza anche di un nuovo personaggio, una Lombax femmina di nome Rivet. Vedremo come Rivet andrà ad inserirsi all’interno delle vicende di quei personaggi che ormai abbiamo imparato a conoscere come le nostre tasche. Non ci resta dunque che prendere il pad, avviare il titolo e lasciarci trasportare in questa fantastica avventura targata Insomniac Games.

