Ratchet and Clank Rift Apart: arrivano i 40fps in Fidelity mode

L‘ultimo aggiornamento 1.002 di Ratchet and Clank Rift Apart corregge il supporto ai display a 120Hz e porta la fidelity mode a 40fps

Rift Apart riceve il suo primo aggiornamento. La versione 1.002 del gioco porta diverse novità e corregge alcune incompatibilità. Ora è stata risolto il problema con i display a 120Hz ed è stato aumentato il frame rate a 40fps per la Fidelity mode di Ratchet and Clank Rift Apart. Il titolo continua a riscuotere molto successo. Forte della sua formula innovativa che mescola l’immaginario e i personaggi classici di Ratchet con i viaggi dimensionali, il gioco si conferma come un must have per tutti i possessori di PS5.

40fps in Fidelity mode per Ratchet and Clank Rift Apart

Il recente update rilasciato da Insomniac non porta solo aggiunte e correzioni tecniche, ma anche contenutistiche. Andiamo a vederle insieme. Per cominciare, come detto, l’aggiornamento corregge il supporto ai display a 120Hz che in precedenza davano alcuni problemi di incompatibilità. Utilizzando questi monitor, una volta attivata, la modalità di rendering Fidelity mode farà ora girare Ratchet and Clank Rift Apart a 40fps invece dei precedenti 30. Ricordiamo che La Fidelity mode include il rendering a 4K con RT attivo. Oltre a questo è stata ridotta la latenza di input dei comandi.

Altre novità relative all’update riguardano la Photo mode. In quest’ultima ora è possibile eliminare il Phantom Dash del personaggio oltre che rendere visibile o meno l’armatura di Ratchet. Inoltre, è possibile cambiare il colore dello sfondo oppure aggiungere nuovi sticker alle vostre composizioni fotografiche. Per concludere, sono stati risolti alcuni piccoli bug e glitch che limitavano l’esperienza di alcuni giocatori. Se ancora non avete giocato il titolo e volete saperne di più, date un’occhiata alla nostra recensione.

