È stato rivelato al pubblico il titolo del nuovo gioco Quantic Dream ambientato nell’universo di Star Wars, insieme ad alcuni dettagli riguardo l’ambientazione

L’azienda francese Quantic Dream avrebbe fatto trapelare il titolo del suo nuovo gioco ambientato nell’universo di Star Wars. La casa produttrice di Heavy Rain e Detroit: Become Human, specializzata nei giochi di avventura grafica, starebbe infatti lavorando a un titolo che avrà come setting quella galassia lontana lontana che tutti ormai abbiamo imparato ad amare. Questo gioco, secondo i rumor, potrebbe portare Quantic Dream verso una svolta action.

Quantic Dream: il titolo del gioco di Star Wars è attendibile?

Il titolo del gioco di Star Wars firmato Quantic Dreams è trapelato nel podcast di un giornalista, Jeff Grubb, chiamato Grubbsnax, in onda sul sito Giant Bomb. Grubb ha infatti rivelato alcuni retroscena riguardo il titolo, soprattutto per quanto riguarda l’ambientazione: è infatti sicuro che il gioco si svolgerà durante il periodo dell’Alta Repubblica (ossia circa 200 anni prima degli eventi del film Star Wars Episodio I:La minaccia fantasma), quindi quasi 800 anni prima della caduta della Vecchia Repubblica.

Il titolo del nuovo gioco dovrebbe essere Star Wars Eclipse. Sappiamo già che il titolo sarebbe in sviluppo da almeno 18 mesi, e che dovrebbe essere un gioco action, anziché narrativo come il resto dei giochi sviluppati da Quantic Dream. Ipoteticamente, sarà rilasciato per PS4, PS5, PC, Xbox Serie X/S e Xbox One, ma potrebbe anche diventare una esclusiva PlayStation e PC come lo era stato Detroit: Become Human. Inoltre, dovrebbe essere anche un open world, con elementi legati al multiplayer. Non ci resta che aspettare conferme dall’azienda, o altri leak da parte di giornalisti o insider.

