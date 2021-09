Quantic Dream: possibile un nuovo gioco a tema Star Wars

Quantic Dream sembra diretta verso una nuova esperienza interattiva, attraverso la collaborazione con Disney per sviluppare un gioco della saga di Star Wars

Successivamente alla conclusione del contratto che stabiliva la pubblicazione di tre esclusive Sony nel 2019, e raggiunta a febbraio l’indipendenza dall’azienda, Quantic Dream ha vagliato nuove possibilità con altre compagnie e studi esistenti. Mentre per quanto riguarda Disney, questa si è di recente aperta verso altre case di sviluppo oltre Electronic Arts per la realizzazione di titoli riguardanti Star Wars: infatti, oltre al remake del rinomato Star Wars: Knights Of The Old Republic, sappiamo essere in produzione anche un open-world targato Ubisoft e LucasFilm e, forse, anche un titolo targato proprio Quantic Dream.

Quantic Dream ha un gioco di Star Wars in sviluppo: origini del rumor

La notizia, ancora non confermata, ha preso piede dopo dei rumor diffusi dallo Youtuber francese Gatouz. A dare man forte alle sue ipotesi ci ha pensato Tom Henderson, conosciuto per i vari leak che rilascia su Twitter, per esempio l’ultimo riguardante il rinvio a novembre di Battlefield 2042. Henderson non ha dichiarato esplicitamente nulla riguardo la nuova opera di Quantic Dream, ma ha provveduto ad alimentare le aspettative, mediante un tweet con un’immagine di Detroit: Become Human e due spade laser.

Linkando poi il video dello Youtuber, rendendo questa accoppiata non più solamente un’idea campata per aria. In un articolo su DualShockers, dice di aver parlato con qualcuno che ha contatti con lo studio di David Cage, e che gli ha confermato come il gioco fosse in sviluppo da circa 18 mesi. Un gioco di Star Wars che si distingue dai soliti generi per addentrarsi in una narrativa più profonda sembra incuriosire i fan, e questo è già un buon primo passo per il primo titolo Quantic Dream da studio indipendente.

