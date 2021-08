QuakeCon 2021: ecco gli orari di tutte le dirette!

Tramite comunicato stampa, Bethesda ha reso noti tutti gli orari delle varie dirette che andranno a comporre il prossimo QuakeCon 2021, che partirà la prossima settimana

Manca ormai una settimana circa all’inizio di QuakeCon at Home, l’evento online che vuole riportare lo spirito e il divertimento della conferenza Bethesda direttamente nelle case di tutti gli appassionati (dannata pandemia!). Dopo aver svelato, qualche tempo fa, il programma completo, Bethesda tramite comunicato stampa ha questa volta comunicato gli orari di tutte le varie dirette che andranno a comporre l’evento. La festa avrà inizio con un breve messaggio di benvenuto il 19 agosto dalle ore 20 e, durante il primo giorno, gli sviluppatori discuteranno delle novità e degli anniversari dei loro giochi più famosi come Quake o Skyrim. Durante il secondo e il terzo giorno, invece, si terranno delle conferenze da tutto il mondo con vari enti di beneficenza, eventi per la community, ospiti d’onore e molto altro.

Potete trovare informazioni più dettagliate direttamente sul sito del QuakeCon. Prima di passare al programma completo dei vari giorni, vi ricordiamo che il QuakeCon 2021 sosterrà diversi enti di beneficienza su scala locale e globale. Da spettatori potrete effettuare delle donazioni dalla diretta ufficiale, i cui ricavati verranno devoluti ad organizzazioni come Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project e UNICEF. Inoltre, il QuakeCon sostiene anche due associazioni per gli animali, Dallas Pets Alive e FOUR PAWS.

QuakeCon 2021: ecco il programma completo con tutti gli orari delle dirette!

Vediamo insieme il programma completo per la giornata di giovedì 19 agosto:

Ore 20 : Benvenuto al QuakeCon 2021 con Pete Hines ed Erin Losi

: Benvenuto al QuakeCon 2021 con Pete Hines ed Erin Losi Ore 20.05 : Celebrating 25 Years of Quake – (Festeggiamenti dei 25 anni di Quake) con id Software e Machine Games

: Celebrating 25 Years of Quake – (Festeggiamenti dei 25 anni di Quake) con id Software e Machine Games Ore 20.30 : Deep Dive into DEATHLOOP – (Un tuffo in DEATHLOOP) con Arkane Lyon

: Deep Dive into DEATHLOOP – (Un tuffo in DEATHLOOP) con Arkane Lyon Ore 21 : Fallout 76: Making Appalachia Your Own – (Fallout 76: Personalizza l’Appalachia) con Fallout Worlds

: Fallout 76: Making Appalachia Your Own – (Fallout 76: Personalizza l’Appalachia) con Fallout Worlds Ore 21.30 : Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online – (I retroscena del pluripremiato The Elder Scrolls Online) con Zenimax Online Studios

: Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online – (I retroscena del pluripremiato The Elder Scrolls Online) con Zenimax Online Studios Ore 22 : Reliving the Opening of Skyrim – (Rivivi l’inizio di Skyrim) insieme ai suoi creatori di BGS

: Reliving the Opening of Skyrim – (Rivivi l’inizio di Skyrim) insieme ai suoi creatori di BGS Ore 22.30: DOOM Eternal Studio Update – (Aggiornamento su DOOM Eternal) con Marty e Hugo

Continuiamo con quello di venerdì 20 agosto:

Ore 20.15 : DEATHLOOP Meets its Makers – (DEATHLOOP incontra i suoi creatori)

: DEATHLOOP Meets its Makers – (DEATHLOOP incontra i suoi creatori) Ore 21.30 : WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More – (Matt Nelson e Pete Hines di WeRateDogs valutano cani e tanto altro)

: WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More – (Matt Nelson e Pete Hines di WeRateDogs valutano cani e tanto altro) Ore 22.15 : Code Orange vs Quake Music Video Debut – (Prima visione del video musicale Code Orange vs Quake)

: Code Orange vs Quake Music Video Debut – (Prima visione del video musicale Code Orange vs Quake) Ore 23 : Alienware – Fundraising and Raising Heck – (Alienware – Raccolta fondi) con Anna Maree

: Alienware – Fundraising and Raising Heck – (Alienware – Raccolta fondi) con Anna Maree Ore 00.30 (sabato 21 agosto): The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition – (The Elder Scrolls Online – Sfida speedrun di dungeon)

(sabato 21 agosto): The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition – (The Elder Scrolls Online – Sfida speedrun di dungeon) Ore 02.00 (sabato 21 agosto): Exclusive Musical Performance by Trivium – (Esibizione musicale esclusiva dei Trivium)

(sabato 21 agosto): Exclusive Musical Performance by Trivium – (Esibizione musicale esclusiva dei Trivium) Ore 03.00 (sabato 21 agosto): Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run – (Interactive Fun Run per il decimo anniversario di Skyrim) con Gus Johnson

Ed infine, ecco il programma delle dirette di sabato 21 agosto:

Ore 20.15 : DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza! – (DOOM Eternal: Sfida della community in modalità BATTLEMODE!)

: DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza! – (DOOM Eternal: Sfida della community in modalità BATTLEMODE!) Ore 21.30 : Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It – (Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It)

: Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It – (Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It) Ore 22.45 : Quake World Championship Grand Finals – (Gran finale Quake World Championship)

: Quake World Championship Grand Finals – (Gran finale Quake World Championship) Ore 00.30 (domenica 22 agosto): The Elder Scrolls Online – Live Art Creation – (The Elder Scrolls Online – Arte in diretta)

Ed ecco qua il programma completo con tutte le dirette del prossimo QuakeCon 2021. Seguirete l’evento? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!