QuakeCon 2021: annunciate le date dell’evento in streaming

Bethesda ha appena annunciato le date del QuakeCon 2021; anche stavolta, come presumibile, l’evento si terra soltanto in streaming

Bethesda Softworks ha annunciato il ritorno del QuakeCon con l’evento di quest’anno (l’edizione 2021) che si terrà nelle date dal 19 al 21 agosto. Tuttavia, come ipotizzabile, si tratterà di una vetrina esclusivamente digitale per mantenere la “sicurezza continua del personale, dei volontari e della comunità”. Del resto, anche lo spettacolo dell’anno scorso ha avuto luogo esclusivamente in streaming a causa della pandemia COVID-19, che rimane una costante preoccupazione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

QuakeCon 2021: per ora sono note soltanto le date, cosa dobbiamo aspettarci sull’evento?

Maggiori dettagli sull’evento del QuakeCon 2021 come omaggi, scaletta e altro saranno rivelati a giugno, per adesso dobbiamo quindi accontentarci delle date. In termini di nuovi annunci, dovrebbe essere interessante vedere cosa c’è in serbo. The Ancient Gods – Part 2 di DOOM Eternal, pubblicato di recente, ha completato l’attuale pass di espansione e la storia del gioco base.

Tuttavia, lo sparatutto in prima persona riceverà più aggiornamenti quest’anno e il direttore creativo Hugo Martin ha espresso interesse ad avere una Slayer femminile giocabile. Speriamo di saperne di più anche sull’aggiornamento di DOOM Eternal per Xbox Series X / S e PS5, che sono ancora in lavorazione, e una data di rilascio per le espansioni su Nintendo Switch. Per quanto riguarda Bethesda Game Studios, probabilmente vi interesserà sapere che la software house ha un nuovo misterioso gioco in cantiere e che The Elder Scrolls 6 sarà difficilmente un’esclusiva delle console Microsoft (a detta del CEO dell’azienda).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.