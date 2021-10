PUBG: New State, un nuovo trailer mostra la data d’uscita

In un nuovo trailer è stata annunciata la data d’uscita del prossimo capitolo mobile di PUBG, chiamato New State, contenente tratti decisamente più futuristici rispetto al rinomatissimo titolo battle royale

Un nuovo gioco era già da tempo nei piani di Krafton e PUBG Studios, ma esso sarebbe differito da un sequel di PUBG o da un titolo interamente diverso, come Callisto Protocol. Il gioco in questione, PUBG: New State, è infatti destinato a sbarcare su mobile nei sistemi iOS ed Android, ed è stato annunciato ufficialmente a fine febbraio dell’anno corrente, introducendone la nuova setting e le piattaforme di gioco. Nelle ultime ore, è stato rilasciato un nuovo video trailer di New State, che tra le altre cose svela anche la data d’uscita di questo PUBG dall’aria più futuristica rispetto all’originale.

Svelata in un trailer la data di uscita di PUBG: New State

New State prenderà luogo in un futuro non troppo lontano, per l’esattezza nel 2051. Il gioco si presterà ad utilizzare una tecnologia di rendering “state-of-the-art” e a riprodurre lo stesso sistema di gunplay che si può trovare nella versione per PC del gioco originale. In più, ci sarà anche un sistema di reclutamento di giocatori “unico”, insieme ad un negozio per i droni, la personalizzazione delle armi e quattro mappe, incluse anche una Troi ambientata nel futuro e la ormai ben conosciuta Erangel. E non è finita, perché gli sviluppatori intendono anche mantenere il supporto post-lancio, che include dei nuovi contenuti, un gameplay migliorato e dei servizi stagionali incentrati sul bilancio dello stile di gioco e del divertimento.

I cheat verranno combattuti il più possibile da PUBG Studios e Krafton, bannando qualunque programma, emulatore, tastiera e mouse non autorizzato, proteggendo anche il codice del gioco e rilevando se sono in atto degli hack. Il gioco ha ormai raggiunto le 50 milioni di pre-registrazioni, e sarà disponibile sui principali sistemi mobile iOS e Android, con la data d’uscita, mostrata attraverso un nuovo trailer rilasciato da poco di PUBG: New State, per l’11 novembre. Prima di ciò, ci sarà un test tecnico dal 29 al 30 ottobre in 28 paesi, tra cui Nord-est Asia, Sud-est Asia, Medioriente ed Europa.

