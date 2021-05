PUBG: nuove mappe e molto altro in arrivo

PUBG Corporation ha fornito numerosi dettagli sul prossimo aggiornamento del suo shooter, nuove mappe e molto altro arriveranno a breve

Ebbene sì, PUBG riceverà un altro lotto di nuove mappe quest’anno. Il team di sviluppo ha svelato il suo piano di sviluppo per il 2021 e include due nuove località insieme a una rimasterizzazione per Miramar. La prima di queste modifiche è l’imminente remaster di Miramar, che verrà implementato nella patch 12.1 (ora disponibile sui server test per PC). Miramar è stato ottimizzato e rinnovato in precedenza, ma questa volta otterrà una “rimasterizzazione molto più ampia”, utilizzando la tecnologia utilizzata per migliorare altre mappe come Sanhok per modificare “l’illuminazione, le prestazioni, la fedeltà grafica, la topografia e ovviamente le caratteristiche speciali”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PUBG: nuove mappe, il remaster di Miramar e molto altro nel prossimo aggiornamento in arrivo tra pochi giorni

I giocatori di PUBG, oltre alle nuove mappe, per quanto riguarda Miramar possono anche aspettarsi di trovare “revisioni al terreno, le strutture e il layout degli edifici, attraversamenti più facili con la rimozione di ostacoli non necessari e persino scogliere aggiornate per adattarsi meglio all’esperienza più verticale che il gioco è diventato negli ultimi tempi”. PUBG Corp ha fornito un utile prima e dopo in modo da poter vedere esattamente come saranno i miglioramenti.

Il piano di sviluppo spiega inoltre che i giocatori possono aspettarsi due nuove mappe 8×8 nel prossimo anno, che saranno di dimensioni paragonabili alla mappa originale Erangel e alla mappa a tema deserto Miramar. È la prima volta in tre anni che PUBG Corp ha rilasciato una mappa di queste dimensioni e ora ne avremo due.

Il primo di questi, chiamato Tiger, offrirà la possibilità di rigenerare la salute dei compagni di squadra, insieme a “nuove funzionalità mai viste prima in PUBG”. Non c’è ancora una data per il lancio di questa aggiunta, ma il tutto è impostato per fare seguito al remaster di Miramar. La seconda mappa, chiamata Kiki, sembra estremamente “urbana”, molto più di qualsiasi mappa precedente di PUBG. È destinato a vantare un “insieme diversificato di luoghi, da misteriosi laboratori sotterranei a enormi grattacieli, paludi, metropolitane e edifici sottomarini”. Apparentemente la pianificazione per Kiki è ancora “piuttosto embrionale”, ma sentiremo ulteriori informazioni al riguardo entro la fine dell’anno e possiamo aspettarci che la mappa venga lanciata alla fine del 2021 o all’inizio del 2022.

Per quanto riguarda la patch 12.1, le modifiche non si fermano al remaster di Miramar. C’è una nuova pistola chiamata Lynx AMR, trattasi di una semiautomatica in grado di danneggiare l’equipaggiamento militare e l’armatura, oltre a giocatori e veicoli (questo suona piuttosto intimidatorio).

Parlando di veicoli, il nuovo veicolo Quad per Miramar offrirà ai giocatori un’elegante opzione fuoristrada. Lo stesso è in grado di trasportare due giocatori, ma di certo non lo metterremmo contro il Lynx AMR: suona come una ricetta per il disastro perfetto. La patch apporta anche una serie di modifiche all’interfaccia utente, un nuovo sistema di aggiornamento della skin per le armi e un nuovo modo di acquistare oggetti chiamato Scrap Shop. Un’ultima cosa che spicca è che i controversi robot di PUBG stanno ottenendo ulteriori miglioramenti all’IA, che dovrebbero, si spera, farli comportare un po’ più come giocatori in carne e ossa rispetto a prima. La patch è già disponibile sui server di test per PC e dovrebbe essere implementata sui server live la prossima settimana.

