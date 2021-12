Psychonauts: Double Fine si trova a lavoro su più giochi

Dopo aver rilasciato il terzo capitolo di Psychonauts, gli sviluppatori di Double Fine hanno già iniziato a pensare alla creazione di nuovi giochi

Quest’anno è uscito Psychonauts 2, e mentre il gioco di Double Fine è stato accolto in modo estremamente positivo da parte dei videogiocatori e dalla critica, vincendo ai Golden Joystick Award come migliore titolo Xbox, anche se non è purtroppo riuscito ad ottenere posizioni o riconoscimenti importanti nel corso dei The Game Awards di quest’anno. Ad ogni modo, questo fattore non guasta certamente l’opinione che i fan hanno di Psychonauts 2, ma di sicuro potrebbe risultare un elemento decisivo per lo studio Double Fine, che aveva già in mente di mettere da parte la serie per dedicarsi alla creazione di nuovi giochi.

I nuovi giochi di Double Fine dopo Psychonauts

Dunque, mentre i videogiocatori pressano il team di sviluppo per novità inerenti un terzo episodio di Psychonauts, Double Fine ha chiarito in modo alquanto esplicito quali saranno gli obiettivi futuri che essa perseguirà, attraverso le parole del designer Tim Schafer rilasciate pochi mesi fa. Egli ha infatti affermato in un’intervista come non ci fosse alcuna idea o concetto per Psychonauts 3: questo poiché si trovavano in un momento in cui il gioco era appena uscito dopo essere stato in sviluppo per sei anni, ed era quindi necessario “metabolizzare” Psychonauts 2, prima di pensare a realizzarne subito un altro. Sempre Schafer ha mostrato la sua determinazione nel mettere da parte la serie di Psychonauts per inseguire nuove ambizioni con il team di Double Fine, attraverso la produzione di nuovi giochi. Queste intenzioni sono state di recente riaffermate anche all’interno di un nuovo post nella campagna crowdfunding di Psychonauts su Fig.

Tra i vari punti introdotti nel post, lo studio parla dei piani in programma per i prossimi anni, adesso che Psychonauts 2 è stato più o meno ufficialmente “concluso” come progetto del team di sviluppo, tralasciando alcune ricompense per coloro che lo hanno supportato su Fig, e piccoli aggiustamenti da introdurre nel titolo. Lo studio adesso sta iniziando a dividersi in vari team in modo da dare inizio a multipli progetti che, a detta di Double Fine, saranno apprezzati dai videogiocatori. Dopo aver finalmente portato a compimento Psychonauts 2, gli sviluppatori avranno modo di tornare a seguire la loro natura, costituita dal piacere nello sperimentare, esplorare nuove idee, stili di gameplay ed emozioni. Non si sa ancora cosa potrebbe portare il futuro, ma si spera che ciò potrà dare lo sfogo necessario alla creatività di Double Fine.

