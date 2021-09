Psychonauts 3: Tim Schafer smorza l’entusiasmo dei fan

Psychonauts 3 sembrava essere un capitolo praticamente certo, visto l’ottimo risultato del secondo gioco; tuttavia, ciò che dichiara il designer Tim Schafer potrebbe far ricredere i videogiocatori che lo avrebbero atteso con ansia

Psychonauts 2, titolo action e platformer 3D dal carattere folle e al tempo stesso divertente e variopinto, è uscito da meno di un mese, il 25 agosto. Sembra che il gioco abbia risposto ai desideri riposti negli sviluppatori dello studio Double Fine, tant’é che le reazioni di alcuni fan lo pongono alla stregua di un moderno Psychonauts 1 che ha raggiunto la perfezione. Questo sta dunque a spiegare perché per molti sia naturale immaginare uno Psychonauts 3 già in fase di creazione. Ed è proprio qui che le nuove affermazioni del designer del gioco, Tim Schafer, finiscono con il diventare una doccia fredda.

Prima di Psychonauts 3 è necessario metabolizzare Psychonauts 2

Tim Schafer, in un’intervista presso il sito TheGamer, dice che per il momento non vi è alcun piano – neanche ipotizzato – circa la creazione di Psychonauts 3. La motivazione è inoltre piuttosto semplice: Psychonauts 2 è appena stato rilasciato, dopo essere stato annunciato ai Game Awards 2015, quindi con ben sei anni di sviluppo alle spalle. Non si tratta di voler chiudere la serie così; è che dopo tutti questi anni di lavoro sul secondo capitolo, Psychonauts 3 non vuole essere un oggetto di discussione. Il designer, perplesso, si chiede se i fan avessero completato del tutto il gioco, visto che domandavano già a proposito di un seguito. Questo suo dubbio potrebbe essere ritenuto una frecciatina ai giocatori, che sembrano pretendere tutto e subito.

Ma Schafer non ci sta, e anche se nega il fatto di non voler procedere alla creazione di uno Psychonauts 3 in futuro, è altresì determinato a cercare nuove vie, mediante qualcosa di inedito per tutto il team. Solo con il tempo potremo vedere quali strade lo studio Double Fine deciderà di prendere; adesso con Microsoft hanno delle basi solide sulle quali muoversi per poter ideare progetti totalmente nuovi. Questo è un momento di respiro, da sfruttare per contemplare le prossime mosse, ragione per il quale le pressioni dei giocatori non vengono ben accolte.

Vi salutiamo raccomandandovi di continuare a seguirci sul nostro sito tuttoteK, e ricordandovi che su Instant Gaming troverete Psychonauts 2 ad un superprezzo.