Psychonauts 2: il titolo è ancora in sviluppo, notizie vaghe per il periodo d’uscita

La community attende ormai con pazienza Psychonauts 2 da decisamente molto tempo. Il sequel dell’apprezzato platform classico “di culto” è stato annunciato contro ogni previsione addirittura nel 2015, ma da allora il gioco è stato posticipato di volta in volta. Allo stato attuale, è previsto un lancio nel 2021, ad ogni modo, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto qualcosa del gioco o abbiamo ricevuto aggiornamenti significativi su come sta andando il suo sviluppo. Ora, finalmente, lo sviluppatore Double Fine è tornato a parlare di Psychonauts 2 fornendo qualche vaga informazione sul periodo d’uscita previsto.

Purtroppo il periodo d’uscita di Psychonauts 2 è ancora fissato ad un generico “2021“. Su Twitter, lo sviluppatore Double Fine ha assicurato che Psychonauts 2 uscirà ancora quest’anno, ma lo stesso ha preferito ancora una volta non sbilanciarsi proponendo un’eventuale finestra di lancio (potete leggere il tweet con le dichiarazioni qui in basso). Anche così, lo studio ha assicurato ancora una volta che il tanto atteso platform è “reale“, è “giocabile” e sta “arrivando“. Morale della favola: pazientate.

And yes, Psychonauts 2 is this year and yes I've been mentioning that here and elsewhere for a while but no I can't tell you when because someone from THE COMPANY would arrange for a mysterious "cactus accident" to happen to me…

But it is real. It is playable. It is coming.

— Double Fine (@DoubleFine) April 19, 2021