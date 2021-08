Psychonauts 2 è entrato ufficialmente in fase Gold

Sono passati diversi anni dal suo annuncio, ma finalmente ci siamo: l’attesissimo Psychonauts 2 di Double Fine Productions è entrato ufficialmente in fase Gold

Sullo sviluppo di Psychonauts 2 sono giunte via via notizie in maniera molto simile a quello che sta succedendo a Bayonetta 3. “Sta procedendo bene“, “è quasi concluso“, tutte frasi di circostanza che però non si concretizzavano con una data d’uscita ufficiale. Nel corso dell’E3 2021 si sono però riaccese le nostre speranze, quando Double Fine Productions ha finalmente ufficializzato quella dannatissima data per il prossimo 25 agosto. Incredibile ricordare che il gioco è stato ufficialmente annunciato durante la cerimonia dei The Game Awards del 2015, da cui, anche se non sembra, sono già passati quasi sei anni. Psychonauts 2 arriverà su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PC e sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.

Il 25 agosto si sta avvicinando a grandi passi, insomma, e Double Fine Productions ha recentemente annunciato, tramite il profilo Twitter ufficiale, che il gioco è ufficialmente entrato in fase Gold. Questo vuol dire che lo sviluppo principale di Psychonauts 2 è completo, il titolo è pronto ad essere distribuito e tutti gli aggiornamenti e gli aggiustamenti che avverranno d’ora in poi saranno resi disponibili come patch del day one (o successive). Vi ricordiamo anche che potete pre-ordinare e pre-installare Psychonauts 2 su tutte le piattaforme per cui è disponibile.

It's been a long time coming, but Psychonauts 2 has officially gone GOLD. Enjoy the adventure on August 25th on @Xbox and play it Day One with @xboxgamepass! Pre-order here: https://t.co/XnDI6g0GRf … and then pre-install immediately too! pic.twitter.com/2580Zu8dy4 — Double Fine (@DoubleFine) August 6, 2021

Psychonauts 2 è in fase Gold: pronti a diventare di nuovo Raz?

Nel gioco diretto da Tim Schafer, vestiremo di nuovo i panni di Raz ormai ufficialmente diventato cadetto PSI. Ovviamente tutto andrà in malora e un’entusiasmante avventura platform nelle menti di un vasto cast di personaggi avrà inizio. I fan del primo capitolo avranno sicuramente qualcosa di interessante fra le mani, e anche noi non vediamo l’ora di dirvi la nostra!

Psychonauts 2 è quindi entrato ufficialmente in fase Gold, pronto per l’uscita del 25 agosto. Che cosa ne pensate del titolo di Double Fine Productions? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!