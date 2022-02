PSVR 2: svelato ufficialmente il design del nuovo visore

Dopo aver annunciato ufficialmente PSVR 2, finalmente giungono anche delle prime immagini sul design del nuovo visore PlayStation

Siamo a più di un mese dall’annuncio ufficiale di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale appartenente al brand PlayStastion di Sony. Quello che avvenne a gennaio fu un annuncio certamente previsto dall’utenza, ma che si trovò comunque ad essere accolto con grande trepidazione da parte del pubblico. Insieme ad esso, inoltre, era stato presentato anche uno dei primi titoli esclusiva di PlayStation VR2, ovvero Horizon Call of The Mountain, il progetto VR ambientato nel mondo creato da Guerrilla Games. Nel momento del suo annuncio non erano state fornite delle prime immagini riguardo il design che avrebbe costituito PSVR 2, ma perlomeno furono svelate alcune specifiche tecniche del visore, oltre ad aver aperto ufficialmente il sito. Tuttavia, in queste ultime ore Sony ha voluto finalmente accendere i riflettori su questo nuovo dispositivo, presentandone ufficialmente l’estetica sul PlayStation Blog. Oltre a ciò, l’azienda ha anche svelato alcune novità ancora non conosciute del visore di Sony, che andremo ad approfondire nelle righe seguenti.

Il design di PSVR 2, il nuovo visore PlayStation

Dalle immagini diffuse si può notare come il visore riprenda l’estetica che, sin dall’inizio dell’era next-gen in casa Sony, ha caratterizzato anche la sua stessa console e controller DualSense, presentando la colorazione prevalentemente bianca e alcuni dettagli neri. Andando a studiarne la forma leggermente sferica, è facile intravederne l’ispirazione data dalla vista a 360°, offerta dalla tecnologia della realtà virtuale. Leggendo il post, viene messo in risalto come durante lo sviluppo si sia prestata particolare attenzione alla’ergonomia del visore stesso, con lo scopo ultimo di far quasi dimenticare a coloro che utilizzano il PlayStation VR2 di averlo indossato. E sembra che ciò sia stato reso possibile grazie al bilanciamento del peso del visore, combinato all’archetto regolabile che è stato incluso nella sua struttura.

First look at the PlayStation VR2 headset design! More photos, details on integrated ventilation, and other new design features: https://t.co/Ddyblzqk8I pic.twitter.com/2DyHI2qDxG — PlayStation (@PlayStation) February 22, 2022

Oltre a ciò, nel design di PSVR 2 è stata anche introdotta la possibilità di regolare la lente del visore, offrendo così agli utenti un’opzione aggiuntiva per adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare la visuale. Infine, il post sul blog ufficiale dell’azienda si conclude con una nota sulle speranze di Sony, la quale punta a spingere oltre il mondo VR con il suo PlayStation VR2. In aggiunta, viene confermato anche come il kit di sviluppo si trovi già in mano agli sviluppatori, il che significa che presto ci potrebbero essere nuovi annunci riguardo la line-up che sarà disponibile una volta che il visore sarà lanciato sul mercato. Arrivati a questo punto, non ci resta altro da fare che attendere novità sul prezzo del visore e sui giochi che supporterà, oltre alla sua data d’uscita.

