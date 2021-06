PSVR 2 ha una data di uscita nel 2022?

Secondo alcuni report PSVR 2, l’erede del visore per la realtà virtuale di casa Sony annunciato ad inizio anno, potrebbe avere una data di lancio nel 2022

Sebbene la PS5 supporti il PSVR, la nuova console di Sony non è in grado di far girare le produzioni in realtà virtuale in maniera nativa, bensì soltanto tramite la retrocompatibilità. L’unico modo per riuscirci, pertanto, è quello di avere a disposizione un nuovo headset dedicato, attualmente in produzione, ma che potrebbe farsi attendere ancora per un bel po’. Ad inizio anno, difatti, il colosso giapponese aveva confermato di essere al lavoro sul PSVR 2, diffondendo alcune immagini e dei dettagli relativi ai nuovi controller che lo accompagneranno. Oltre a ciò, però, non era stata fornite altre indicazioni in merito, soprattutto per quanto concerne la data di uscita.

PSVR 2: data di uscita nel 2022?

Sony, difatti, non si è sbilanciata relativamente a quella che potrebbe essere la data di uscita della periferica, ma stando ad un nuovo report di Bloomberg, pare che una fonte anonima al corrente delle mosse che gravitano attorno al progetto, abbia confermato come la compagnia abbia in mente di fissare il lancio nel 2022. Lo stesso report, inoltre, conferma che il visore utilizzerà un display OLED realizzato da Samsung.

Un ulteriore report comparso nei primi mesi dell’anno in corso si era soffermato sulla resa visiva, sostenendo che l’erede dell’headset Sony offrirà una risoluzione di 4000×2040 pixel complessivi, che stanno ad indicare un totale approssimativo di circa 8,16 milioni. Si parla anche di tracciamento inside-out ed oculare, quest’ultimo utilizzato per il rendering del campo visivo, e molto altro.

Ovviamente, come sempre, trattandosi di informazioni non confermate, noi di tuttoteK vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le precauzioni del caso.

