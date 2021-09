PS5: gli ultimi dati sulle vendite, superato il record di un’altra console Sony

Un noto sito ha condiviso i dati delle vendite di PS5 e pare che i dati siano decisamente positivi se confrontati con altre console Sony

PS5 è attualmente alla pari in termini di vendite con PSVita in Giappone; la console di nuova generazione targata Sony supera il milione. Come evidenziato da @GameDataLibrary su Twitter, PS5 sta attualmente vendendo altrettanto rapidamente dell’ultima console portatile di Sony durante il suo lancio nel 2011 in Giappone. In un foglio di calcolo allegato al tweet condiviso da GameDataLibrary, possiamo vedere che, infatti, sia PS5 che PS Vita hanno impiegato 43 settimane per raggiungere il milione di unità vendute in Giappone. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS5: ottime le vendite, ma le console Nintendo detengono ancora il primato assoluto

E quando le vendite di PS5 vengono confrontate con altre console PlayStation? Che dati emergono? In sostanza, dalle stesse infografiche possiamo vedere che PS5 sta andando leggermente meglio in termini di vendite rispetto a PS4 che ha impiegato 49 settimane dopo il rilascio per raggiungere il milione di copie. Tuttavia, la storia è diversa per quanto riguarda PS3; quest’ultima si trova appena sopra PS5 nella tabella dopo aver raggiunto un milione di unità vendute in sole 36 settimane dopo la sua uscita. Numeri da record, insomma, dato anche il prezzo di lancio decisamente salato del terzo monolite videoludico di Sony.

As PS5 hits the 1m mark in Japan, here's a graph comparison with the other PlayStation systems during their first 52 weeks. Its currently doing on par with PSV, better than PS4 but still behind PS3. pic.twitter.com/LNyqvafUwF — Game Data Library (@GameDataLibrary) September 9, 2021

Da tutto questo emerge anche che, ad ogni modo, PlayStation non può reggere il confronto con Nintendo in termini di vendite in Giappone con la maggior parte dei primi posti della classifica costituita dalle console più popolari di Nintendo. Nintendo Switch e Nintendo GameCube, per fare qualche esempio, hanno impiegato solo 17 settimane per raggiungere l’obiettivo di un milione di unità piazzate. I più impressionanti della lista, tuttavia, sono Nintendo DS e il GameBoy Advance che hanno impiegato rispettivamente solo quattro e tre settimane per raggiungere il loro obiettivo di un milione di unità.

Forse Sony avrebbe venduto più unità più velocemente se non ci fossero stati problemi con la fornitura della console. A causa di una carenza di componenti, che sta colpendo la maggior parte delle aziende di videogiochi, non solo PlayStation, una carenza di console PS5 e Xbox Series X potrebbe durare fino al 2023.

