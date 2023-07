PS5: ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita del modello Slim

Secondo un rumor dell’ultima ora, Sony avrebbe in programma l’uscita di un modello Slim di PS5. Vediamo tutto al riguardo in questa news

Durante il processo intentato da Microsoft alla Federal Trade Commission statunitense per l’acquisizione di Activision Blizzard, la casa di Redmond ha dichiarato di aspettarsi che Sony abbia in programma l’uscita di una versione Slim di PS5 nel corso dell’anno. Il prezzo sarà presumibilmente di 399,99 dollari, anche se non c’è ancora stato alcun annuncio ufficiale. Ecco, dunque, che mentre in molti credevano che il colosso fosse intenzionato in primis alla vociferata PS5 con unità disco rimovibile, sembra che, invece, la priorità sarebbe il modello dalle dimensioni ridotte della console in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

I had heard a little while back that there would most likely be an August show for PlayStation and the plan was to reveal the Slim there. Maybe they're going earlier to combat the Xbox/ABK news? https://t.co/8sqyO8gnyx — Nick  (@Shpeshal_Nick) July 17, 2023

PS5: i dettagli sul periodo d’uscita del modello Slim

Rispondendo a un tweet criptico di The Snitch, Nick Baker di Xbox Era ha riferito di aver sentito parlare “poco tempo fa” di uno showcase in agosto per PlayStation e che il piano di Sony consisterebbe nel “rivelare PS5 Slim nel corso di quell’occasione con relativa data d’uscita“. Baker ritiene che la console potrebbe essere rivelata “prima” per contrastare la vittoria di Microsoft sulla FTC per l’acquisizione di Activision Blizzard. Naturalmente i piani possono sempre cambiare e altri, come Tom Henderson di Insider Gaming, hanno affermato che la nuova PS5 è semplicemente una versione “gen 2” (ossia un modello Pro). Secondo quanto riferito, la produzione del modello attuale cesserà entro la fine dell’anno. La nuova versione, lo stesso con l’unità disco rimovibile, dovrebbe iniziare a essere venduto al dettaglio a settembre secondo i rumor. Al momento, Sony non ha ancora annunciato nulla su eventuali nuovi modelli in fase di sviluppo, quindi dovremo attendere ulteriori dettagli.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.