PS5: Sony lancia in Europa il programma “PlayStation Direct”

S ony combatte i bagarini a testa alta: il programma diretto di vendita, “PlayStation Direct”, distribuirà le scorte di PS5 in Europa

La divisione americana di Sony ha già lanciato il programma PlayStation Direct (da non confondersi con lo State of Play che ci attende stasera alle 23:00) per vendere le proprie scorte di PS5 senza incappare nei bagarini, ma ora arriva in Europa. La conferma ufficiale viene da una conferenza tra il gigante nipponico e i suoi azionisti, dove Jim Ryan ha confermato ufficialmente che il programma aperto nel settembre del 2019 per PS4 farà lo stesso con l’introvabile successore della piattaforma. Questo annuncio segue l’offerta di lavoro dello scorso dicembre, messa online dalla stessa SIE.

PlayStation Direct: PS5 schiva i bagarini in Europa

Stando all’offerta di lavoro in questione, Sony Interactive Entertainment intende sfruttare come si conviene l’ottimo lancio di PS5 in America portando lo stesso servizio PlayStation Direct in Europa. Il negozio online non è ancora previsto per l’apertura italiana: i territori interessati saranno infatti Germania, Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. In uno slancio di ambizione, Jim Ryan (qui sotto) ha parlato degli introiti per gli anni fiscali 2019 e 2020, il secondo dei quali ha portato oltre 200 milioni di dollari nelle casse di Sony. La sede legale della compagnia sarà a Londra.

Nonostante ciò, il neonato ramo europeo del servizio dovrà rispondere alla gestione americana, almeno nel primo periodo. La sede della divisione transoceanica è situata a San Francisco. Ad ogni modo, prevediamo (giustamente) una vita dura per la disdicevole situazione del bagarinaggio che circonda la nuova console ammiraglia di Sony. Le nuove scorte della piattaforma giocano sempre un ruolo incisivo nei dati di vendita a cui dedichiamo un corposo speciale ogni settimana.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa possibilità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.