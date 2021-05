PS5: previsto un redesign nel 2022

I fan si chiedono fino a quando la carenza di console sul mercato continuerà. Intanto, secondo alcune fonti, PS5 dovrebbe avere un redesign delle componenti nel 2022

PS5 continua a far parlare di sé. Prosegue infatti la carenza di console sul mercato. Questo è un problema che Sony è chiamata a risolvere. La questione è spiegata nel momento in cui si analizza la situazione socioeconomica. Infatti la pandemia ha intaccato soprattutto il settore dell’elettronica di consumo e non solo. La crisi dei chip ha impatti, ovviamente, anche sul mondo del gaming e delle console. Per queste complesse ragioni, Sony, ha previsto un redesign di PS5 entro il 2022 con tecnologie diverse.

Sony ha in cantiere un redesign di PS5 con componenti diverse

Seguendo alcune fonti industriali, quali DigiTimes, fornitori quali TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) avvieranno la produzione di un redesign di PS5 all’incirca al secondo o terzo quarto dell’anno 2022. Inoltre, il Dr. Serkan Toto ha aggiunto che la nuova produzione di console avrà nuovi processori “semi-customizzati” AMD da 6nm. Qui la differenza principale con i modelli precedenti. La ragione di questi cambiamenti sta nel fatto che le CPU a 5nm sono attualmente più costose da produrre. Prendete comunque queste notizie con moderazione. Tuttavia, un redesign della console da parte di Sony non sarebbe una cosa completamente fuori questione, anzi.

Nella consueta chiamata per i resoconti trimestrali il CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha dichiarato che la questione non riguarda solo i semiconduttori, ma anche “altri fattori”. Per questo, ha aggiunto che un cambiamento nel design della console avrebbe aiutato a migliorare la situazione. Se effettivamente vedremo nel 2022 questo nuovo design, non sarà come successo con PS4 Pro con l’introduzione di nuove feature. Staremo a vedere come la nuova linea produttiva andrà ad essere una soluzione a lungo termine per i problemi della compagnia giapponese.

