PlayStation: in un anno di PS5, i giochi più giocati non sono delle esclusive

La PS5 compie un anno, e per celebrare l’evento Jim Ryan parla dei giochi più giocati sulla console: la maggior parte non sono esclusive

Auguri alla quinta console PlayStation, che compie ufficialmente un anno il 12 novembre negli Stati Uniti, mentre per il resto del mondo sarà il 19 novembre. Ripercorrendo i momenti antecedenti la “messa al mondo” di PS5, possiamo benissimo ricordare la disperazione dei giocatori nel prenotare la console, ed anche la realizzazione di un mercato vero e proprio sulla compravendita della stessa, dando così origine ad una vorticosa ascesa di quelle persone che vengono denominate “scalper“, ossia i rivenditori più sfacciati che gonfiano a dismisura i prezzi sui maggiori siti d’acquisto e vendita. Nonostante PlayStation sia rinomata per il suo parco titoli decorato di esclusive, è necessario sapere che i giochi più giocati su PS5 non sono in realtà molti di esse.

PS5: tra i giochi più giocati, poche esclusive

Su PlayStation Blog, Jim Ryan rammenta il lancio di PS5, ringraziando tutti gli utenti che hanno avuto modo di ottenere la console. Oltre ad aver rilasciato titoli incredibili come Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Deathloop, si sono aggiunti ai team di Sony anche altri studi, come Firesprite, Housemarque, ma anche i promettenti Bluepoint Games e quello che porterà le principali esclusive PlayStation su PC, lo studio Nixxes. Ancora altri titoli sono in via di sviluppo, tra cui Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, entrambi rimandati al 2022; e forse anche questi rinvi si trovano alla base del motivo per cui tra i giochi più giocati su PS5 non figurano molte esclusive.

Il CEO include anche una lista dei giochi più giocati durante quest’anno, basandosi su oltre 4,6 miliardi di ore registrate:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

Vediamo dunque un numero alquanto esiguo di esclusive: oltre a Demon’s Souls, e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, gli altri giochi sono disponibili su praticamente ogni piattaforma, e quasi tutti basati su modalità online. Tuttavia, contando come circa 13 milioni di giocatori abbiano avuto la possibilità di ottenere una PS5, la presenza di due titoli single player e anche esclusive può essere considerata comunque un traguardo di cui essere lieti.

Jim Ryan afferma anche come Sony stia lavorando insieme ad altre case videoludiche per la creazione di oltre 360 titoli su PS5, ed inoltre altri 25 sviluppati solo da PlayStation Studios. Per concludere, Ryan cerca di rassicurare i giocatori riguardo la costante carenza di PS5, sostenendo di esser estremamente concentrati sulla produzione di più unità.

