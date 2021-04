PS5 disponibile oggi dalle 15:30! Ecco dove

L’introvabile PS5 sarà disponibile oggi dalle 15:30, scopriamo insieme dove e quali saranno le opzioni d’acquisto proposte

Fortunatamente stanno aumentando, sempre di più, le disponibilità d’acquisto della nuova console di casa Sony che, lanciata nel Novembre 2020, ha già fatto registrare diversi record. In molti, però, ancora non sono riusciti ad acquistarla. Oggi, giovedì 22 aprile 2021, PS5 è disponibile dalle 15:30 grazie ad un restock di Gamestop, il noto franchise.

PS5: disponibile da oggi con nuove opzioni d’acquisto

Come già detto precedentemente, PS5 sarà disponibile oggi a partire dalle 15:30 sul sito ufficiale di Gamestop. La catena di negozi a tema videoludico ha messo a disposizione degli utenti e dei futuri compratori diverse opzioni d’acquisto differenti. Importante sottolineare che tali opzioni d’acquisto saranno totalmente personalizzabili e avrete la possibilità di creare dei bundle “personali” utilizzando i vari accessori e giochi proposti. Inoltre, ennesima nota da sottolineare, sarà disponibile anche la versione digital, spesso risultata introvabile ancor di più della classica versione con il vano disco. Vi lasciamo il link per il sito ufficiale Gamestop.

Si tratta di un’idea interessante, quella proposta da Gamestop, che permette la personalizzazione del proprio bundle o pacchetto d’acquisto. Fateci sapere con un commento lasciato nell’apposita sezione in basso se siete riusciti ad accaparrarvene una. Intanto, per rimanere aggiornati un po’ sul mondo PS5 vi lasciamo a due recensioni delle due esclusive di lancio più importanti e interessanti: Demon’s Souls (totalmente next gen) e Spider Man: Miles Morales (disponibile anche per PlayStation 4). Inoltre vi sarà anche molto utile la nostra guida alle migliori esclusive della nuova console next gen dell’azienda nipponica.

