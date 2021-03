PS5: la console è di nuovo disponibile oggi!

PS5 è tra le console che più ha fatto parlare di sé nell’ultimo periodo e lo farà anche oggi con una sorpresa già disponibile nel primo pomeriggio

Visto che le PS5 sono andate letteralmente a ruba, praticamente da Natale in poi, GameStop ha reso disponibile per oggi altre console inclusa, per la prima volta, la Digital Edition. Se vi ricordate, fino a poche settimane fa, anche la prenotazione era impossibile!

PS5: ecco la sorpresa disponibile già da oggi

Nella giornata di oggi, però, le sorprese non sono certo finite qui! Infatti, oltre alla PS5 di nuovo disponibile, i giocatori potranno anche valutare diverse opzioni di acquisto. Le due console singole e ben tre differenti bundle per cominciare subito al meglio tutta una nuova esperienza di gaming. Nel primo è compreso una PS5 Digital Edition con un secondo controller DualSense ed un telecomando per i contenuti multimediali per circa 500 €.

Nel secondo, invece, è compresa una PS5 Standard, un secondo controller DualSense, ben due giochi ambientati nel mondo dei supereroi Marvel (Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Marvel’s Avengers) ed anche un Funko Pop “Frozen Raven” di Fortnite per arricchire la vostra postazione da gaming. Nel terzo bundle, infine, c’è una PS5 Standard, un secondo controller DualSense, altri due giochi (Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Call of Duty Black Ops Cold War) ed un Funk Pop “Illidan” appartenente all’universo di World of Warcraft. Ideale compagno per gli streaming e le recensioni.

Affrettatevi perché le console ed i relativi bundle saranno disponibili per l’acquisto già a partire dalle 15.30! Mi raccomando, occhio a non farvi scappare l’affare anche perché, diciamocelo chiaramente, quando vi ricapita?

Ad ogni modo, se volete arricchire un po’ la vostra collezione di titoli videoludici senza spendere troppo, date un’occhiata a questo link, mentre, per essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!