PS5: torna disponibile oggi sul sito di Gamestop

Gamestop, la popolare catena di vendita di videogames, ha comunicato che nella giornata di oggi sarà disponibile, tramite il sito internet, una nuova scorta di PS5

Come già accaduto nei giorni scorsi, si rinnova anche oggi la caccia all’introvabile PS5, che tornerà disponibile nella giornata di oggi, molto probabilmente in quantità estremamente limitata, sul sito di Gamestop. Lo ha reso noto la popolare catena legata alla vendita di materiale videoludico, che aprirà le prenotazioni sia per quanto riguarda la console con lettore che relativamente alla Digital Edition. Saranno disponibili anche alcuni bundle, che vi permetteranno di portarvi a casa, oltre alla macchina da gioco, anche alcuni giochi ed accessori.

PS5 disponibile oggi sul sito di Gamestop

Per tentare anche voi la sorte ancora una volta, tutto quello che dovrete fare è collegarvi oggi, 28 Aprile, sul sito di Gamestop: l’appuntamento, come oramai consuetudine, è fissato per le ore 15.30, pertanto se non volete rischiare di rimanere a bocca asciutta, il nostro consiglio è quello di essere estremamente puntuali, dato che le scorte saranno con tutta probabilità molto limitate anche questa volta.

PS5 sarà disponibile in differenti configurazioni, che comprenderanno, oltre alla console con lettore o la Digital Edition, anche alcuni bundle dedicati, che includeranno giochi ed accessori differenti a seconda dell’opzione scelta.

Se le versioni lisce delle console non riservano certo sorprese, più interessante è vedere la composizione dei bundle in questione: abbiamo la configurazione A che, al prezzo di 574,98 Euro, vi permetterà di portarvi a casa, oltre ad una PS5 Digitale Edition, anche un secondo DualSense, una sottoscrizione al PlayStation Plus per un anno, un paio di cuffie BigBen ed un Funko Pop del Patronus di Harry Potter.

Per quanto riguarda il bundle B, invece, questo viene proposto al prezzo di 769,98 Euro, e comprenderà una console con lettore, un secondo DualSense, cuffie BigBen e tre giochi (Demon’s Souls Remake, Godfall e la versione PS4 di Cyberpunk 2077).

Proverete ad accaparrarvi la console? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti qua su tuttoteK, e se nell’attesa siete in cerca di giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di visitare le pagine di Instant Gaming.