PS5 disponibile da Gamestop: nuovo clickday oggi 4 maggio

Come promesso dalla compagnia, anche questa settimana sono disponibili nuove PS5 sul sito di Gamestop: scopriamo insieme quando inizia il clickday oggi pomeriggio

Gamestop ha da tempo promesso delle nuove scorte di PlayStation 5 ogni settimana. Scorte in quantità ovviamente limitata, considerando quante poche ce ne siano in giro e in quanta difficoltà si trovi Sony nel produrle. Ammettiamo che questo lancio di generazione è stato piuttosto lento e moltissimi di voi (e di noi) si ritrovano ancora oggi senza una console di nuova generazione fra le mani. Basterà pazientare, ovviamente, perché i tempi sono quelli che sono e la pandemia da Coronavirus non sta aiutando la produzione. Intanto, però, Gamestop ha annunciato un nuovo clickday per acquistare le console di Sony per oggi pomeriggio, 4 maggio 2021.

Da oggi pomeriggio alle 15.30 sul sito di Gamestop torneranno disponibili alcune unità di PlayStation 5. Vi lasciamo il link diretto per arrivare alla pagina dell’acquisto, lo trovate cliccando qui. Tornano disponibili per la vendita sia l’edizione standard che la Digital Edition e tornano, per allontanare il più possibile i bagarini, i bundle personalizzabili. Potrete quindi selezionare console, giochi e accessori e avere accesso a due bundle: uno da 574.98€ e l’altro da 769.98€. Ovviamente sarà necessario essere iscritti al sito di Gamestop, ma non avrete bisogno di alcun tipo di tessera fedeltà.

May the 4th be with you: nuove copie di PS5 sul sito di Gamestop oggi pomeriggio!

Continua quindi la lotta per accaparrarsi una console next-gen, considerando che anche la controparte di casa Microsoft, Xbox Series X in particolare, non è poi messa così bene in merito a unità disponibili. Sony ha comunque promesso di aumentare la produzione e vuole arrivare a distribuire circa 15 milioni di PlayStation 5 a livello mondiale nel nuovo anno fiscale che va dall’1 aprile 2021 al 31 marzo 2022. Ricordiamo che dal lancio a fine 2020 sono state distribuite ben 4.5 milioni di unità, e fino al 31 marzo 2021 altre 3 milioni. Un lancio da urlo, seppur lentino.

Appuntamento quindi oggi pomeriggio alle 15.30 sul sito di Gamestop per cercare di accaparrarci un’unità di PS5. Dovrete essere veloci e letali per avere successo! Avete già acquistato una console PlayStation 5? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!