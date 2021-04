PS5: disponibile il nuovo aggiornamento firmware!

Disponibile finalmente il primo aggiornamento firmware per PS5, la console “next-gen” di casa Sony, che porterà l’aggiunta di moltissime novità: dall’archiviazione esterna allo Share Play cross-gen

A partire da oggi, 14 aprile, è disponibile il primo aggiornamento firmware per PlayStation 5, la neonata console next-gen di casa Sony. Caratterizzata da un lancio sicuramente non esente da problemi, questa nuova generazione di console, con capolista PlayStation 5 e Xbox Series X /S di Microsoft, sta decisamente faticando a decollare in quanto a console effettivamente prodotte. Una carenza che si riflette ovviamente sulle vendite, che rimangono clamorose, e sulle possibilità di ciascuno di noi di arraffarne un’unità. Col tempo la situazione andrà sicuramente migliorando, ma ad oggi… niente console.

Torniamo all’aggiornamento firmware disponibile da oggi. La prima grande novità, e forse la più attesa, è quella relativa all’archiviazione e alla gestione della memoria. A partire dalla giornata di oggi potrete trasferire i vostri giochi PS5 su una memoria di archiviazione esterna USB, un hard disk o un SSD esterno. Potrete quindi copiare i giochi sulla memoria eterna in caso non vi dovessero più servire, per poi ritrasferirli sull’SSD della console quando voleste usarli. Questo perché l’SSD della console consente il caricamento super veloce dei giochi, e proprio per questo motivo non potrete giocarli direttamente dalla memoria USB.

PS5 pronta al nuovo aggiornamento firmware: archiviazione esterna e tante funzionalità social

La seconda interessante novità è l’introduzione dello Share Play cross-gen, con il quale i giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno utilizzare Share Play e chattare nei party. Inoltre, gli utenti PS5 potranno permettere ai loro amici possessori di PS4 sia di visualizzare la loro schermata di gioco, sia di testare i giochi per PS5. Aggiornato e semplificato il menù di base della console, aggiunta la funzione di pre-download degli aggiornamenti, nuove possibilità di personalizzazione e molto altro. Se siete interessati a scoprire tutte le novità, vi rimandiamo al post ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog che potete trovare cliccando qui.

Il primo aggiornamento firmware di PS5 è finalmente arrivato ed è disponibile per il download per tutti i fortunati possessori della console. Che cosa ne pensate delle novità introdotte? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!