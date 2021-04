Anche PS4 si aggiorna: disponibile l’update 8.50!

PS5 non è l’unica ad aggiornarsi oggi, anche la console last-gen di casa Sony, PS4, ha ricevuto un nuovo update 8.50 che va a togliere definitivamente una feature poco usata, secondo l’azienda

Dopo l’annuncio dell’aggiornamento firmware di aprile di PlayStation 5, arrivato proprio oggi in mattinata, Sony ha deciso di rinfrescare anche la sua console last-gen. L’aggiornamento 8.50 è disponibile su tutte le PlayStation 4 in commercio, pesa 481.7 MB, piuttosto leggero quindi, ed è un update obbligatorio per accedere a tutte le funzionalità online. Non potrete quindi giocare online o accedere al PlayStation Network se non l’avrete prima installato. E nonostante sia piuttosto leggero come update, a differenza degli ultimi rilasciati cronologicamente apporta diverse novità.

In primis, come già preannunciato dalla patch note dell’aggiornamento firmware di PlayStation 5, potrete utilizzare lo Share Play con i giocatori che utilizzano la console current-gen di casa Sony. Potrete quindi visualizzare le loro schermate di gioco e, perché no, provare anche qualche titolo di nuova generazione. Sono state apportate anche alcune modifiche per le memorie di archiviazione estesa ed aggiunta la possibilità di selezionare le notifiche da ricevere dai gruppi di cui fate parti dalla sezione messaggi. La novità già preannunciata e che potrebbe dispiacere a molti, però, è un’altra.

Con l’update 8.50 di PS4 scompaiono le Community

Con l’aggiornamento 8.50 di PlayStation 4, Sony, come già deciso qualche tempo fa, ha eliminato completamente la sezione community. I primi changelog dell’aggiornamento in beta diffusi in rete qualche settimana fa ce lo avevano già detto, ma una delle funzioni più interessanti e meno sfruttate dall’utenza PS4 è stata, alla fine, pensionata. Mancherà a qualcuno?

Trovate tutte le patch notes dell'update 8.50 di PS4 sul blog ufficiale di PlayStation. Che cosa ne pensate di queste recenti modifiche?