Sony: “L’acquisizione di Nixxes permetterà vari porting di giochi PS4 e PS5 su PC”

Jim Ryan di Sony ha ribadito in una recente intervista che l’aiuto dello studio Nixxes permetterà l’arrivo di vari giochi PS4 e PS5 su PC

Sony ha confermato che l’acquisizione dello studio olandese Nixxes Software (autore dei porting PC di Marvel’s Avengers e Rise of The Tomb Raider) aiuterà il colosso a portare più giochi PS4 e PS5 su PC. Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha confermato in un’intervista recente con la rivista giapponese Famitsu che l’acquisizione di Nixxes Software da parte del publisher era orientata allo sviluppo di vari porting di giochi PlayStation su PC. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Jim Ryan: “Siamo ancora agli inizi, ma l’intenzione di Sony è quella di portare le IP di PS4 e PS5 su PC”

Nell’intervista, Ryan ha accennato ai porting dei titoli PS4 e PS5 su PC e ha affermato che Sony prevede “di sviluppare ulteriormente le capacità di sviluppo di giochi e sviluppare titoli più esclusivi”. Ecco quali sono state le parole del CEO di SIE:

Siamo contenti dei nostri sforzi per fornire le nostra IP ai giocatori PC. Anche se al momento siamo ancora agli inizi, non vediamo l’ora di lavorare con Nixxes per andare verso questa direzione.

Qualche tempo fa, Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, quando la società è stata acquisita, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Nixxes sarà una forte risorsa per tutti i PlayStation Studios. Fornirà aiuto ai nostri team e permetterà loro concentrarsi sul loro obiettivo più importante, ovvero creare contenuti PlayStation unici con la migliore qualità possibile”. Hulst ha anche suggerito che varie esclusive PlayStation arriveranno su PC mentre la società continua a esaminare il crescente mercato multipiattaforma.

Abbiamo già visto Days Gone e Horizon Zero Dawn arrivare su PC e Uncharted 4 potrebbe essere il prossimo grande titolo a sbarcare sulla sponda del gaming su computer. Ora che Nixxes si è unita ai ranghi del colosso giapponese, Sony potrebbe essere in grado di far uscire giochi sulla piattaforma PC in modo più coerente. Insomma: si tratta di ottime notizie per chiunque sia desideroso di vedere Bloodborne su computer nel prossimo futuro (in questo caso si vocifera giù da tempo di un porting per PC, maggiori dettagli al riguardo qui).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.