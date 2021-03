PS Vita: la chiusura dello Store divide la scena indie

Metà sviluppatori indie getta la spugna, l’altra metà si impegna al massimo: le due facce della tragica medaglia dello Store su PS Vita

Dopo la notizia che abbiamo riportato l’altroieri, Sony ha confermato che sì, lo Store classico chiuderà a fine agosto – il 27 – e a farne le spese maggiori sarà la scena indie su PS Vita. Naturalmente, la decisione di Sony e la scelta di comunicare il tutto con tanta opacità ha saputo dividere l’artigianato videoludico in due differenti fazioni. Da una parte, abbiamo tanti operosi e talentuosi sviluppatori che negli ultimi due giorni hanno rinunciato in toto ai loro progetti. Dall’altra, invece, c’è una fetta di team di sviluppo che ha accolto di buon grado una sfida impossibile.

Le due facce della medaglia indie su PS Vita dopo la chiusura dello Store

Partendo dalla brutta notizia, abbiamo una chiusura per ogni possibile certificazione per tutti i titoli indie destinati allo Store di PS Vita ancora meno generosa della data di cui abbiamo parlato prima. I creatori di Habroxia 2, lo studio Lillymo Games, ha gettato subito la spugna, così come anche gli sviluppatori di Thief’s Roulette e di Lazr. Non possiamo proprio dare loro torto, visto che il limite ultimo per mostrare al manifattore delle console in azzurro i propri progetti è il 12 luglio. Come potete vedere qui sotto, però, altri sviluppatori si sono fatti coraggio in barba alle avversità.

Well now that the #psvita store is closing soon, and I am in a race to get the game released on store before it closes, I am going to try to update my twitter more on development of the game. This morning I finished creating the saved file slots, and the load a game screen. — Suicidal Robot Games (@Suicidal_Robot) March 30, 2021

Suicidal Robot Games, uno dei piccoli studi coinvolti nella chiusura, ha deciso di tenere informati tutti i palati fini amanti del gioco indipendente su Twitter da qui in poi. Il traguardo prefissato è quello di pubblicare Hand Cannon Janky come da programma. Allo stesso modo, Spooky Squid Games intende ancora pubblicare Russian Subway Dogs nonostante tutto, e lo stesso vale per Scourgebringer. In altre parole, dunque, questa vicenda presenta ombre e luci, ma in generale è un vero peccato che – ad esempio – Lillymo Games abbia comprato di recente un kit di sviluppo, completamente ignara dei piani di Sony.

