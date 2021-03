PS Store: chiusa la versione browser classica

Sony chiude definitivamente l’accesso alla versione browser del PS Store, mettendo definitivamente nel caveau i giochi per PSP, PS3 e Vita

Per molti fan di Sony, oggi è decisamente un giorno triste: la versione browser del PS Store, in questo caso da intendersi nella sua incarnazione più classica, è stata chiusa. Siamo già al corrente dell’esistenza di un “nuovo modello”, ma è quello precedente ad aver fornito – fino ai suoi ultimi istanti di vita – a mamma Sony ulteriori guadagni per vie traverse. Il link secondario, però, ha smesso di funzionare oggi dopo l’iniezione letale del colosso nipponico. Purtroppo, questo significa anche (e soprattutto, aggiungeremmo) dare l’addio anche a tre interi cataloghi di software.

PS3, PSP e Vita, a mai più rivederci: il PS Store per browser chiude

Non era solo un motivo di interfaccia; la versione browser del PS Store comprendeva infatti anche i titoli per PS3, PSP e PSVita. La chiusura del negozio digitale confina a tutti gli effetti un’enorme libreria di titoli (tra cui gli amatissimi Classici PSOne, che hanno dato a PlayStation Portable un motivo in più per avere il suo nome) nel caveau di Sony. Dal canto suo, la nuova vetrina del gigante orientale manca un po’ di celerità e, vista la limitazione a PS4 e PS5, anche di giochi.

In particolar modo, questo evento si rivela quasi una pietra tombale per il gioco portatile, vista l’uscita di Sony da quel mercato. L’azienda dalle tinte azzurre non ha ancora parlato di quali siano i suoi piani per PS3, PSP e PSV, ma a questo punto i più si prospettano un annuncio imminente. Tuttavia, per ora non c’è nulla di certo, per quanto sorprendente si sia rivelata la durata del servizio. Allo stato attuale delle cose, non ci sentiremmo di escludere alcunché.

