PS Plus Video Pass: un leak svela la novità per gli abbonati?

Un errore del sito web ufficiale polacco di Sony potrebbe aver svelato un’interessante novità per gli abbonati PS Plus, il Video Pass che dà accesso a una libreria di film targati Sony

Che l’Xbox Game Pass stia avanzando invadentemente rispetto al PlayStation Plus di Sony è cosa ben nota ai più. È altrettanto noto, però, che le due aziende abbiano sempre avuto un approccio all’industria videoludica completamente diverso, a tratti opposto. Da un lato, la tradizionalista Sony ha sempre puntato ai software: videogiochi tripla A di grande spessore, come God of War, Horizon Zero Dawn o Bloodborne, hanno da anni spinto una larga fetta di videogiocatori a preferire l’acquisto di una PlayStation. Dall’altra, la virata strategica della casa di Redmond negli ultimi anni verso i servizi ha fatto nascere quel diamante grezzo che è l’Xbox Game Pass, che si aggiorna mensilmente con nuovi titoli. La recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, inoltre, ha scosso il mercato. Una lotta ad armi pari, insomma, che non può far bene a noi consumatori.

Se dobbiamo credere a un leak apparso sul sito PlayStation polacco, comunque, sembra proprio che l’offerta degli abbonati PlayStation Plus si stia per arricchire con un qualcosa che il Game Pass, ad oggi, non ha. Due immagini, poi prontamente rimosse (ma si sa, Internet non è mai abbastanza lento) sono infatti apparse sul sito, indicando che gli abbonati riceveranno un servizio che consentirà loro di usufruire di contenuti video di casa Sony. Recentemente, l’azienda ha anche annunciato che smetterà di offrire film e altri contenuti video tramite il PlayStation Store, quindi sarebbe una mossa quasi successiva.

PS Plus Video Pass: un’offerta piuttosto interessante per gli abbonati!

La seconda immagine apparsa andrebbe ad elencare due dei film che potrebbero essere disponibili con questo Video Pass. I titoli sono Venom e Zombieland: Double Tap, due pellicole piuttosto importanti prodotte proprio da Sony. Una mossa che andrebbe sicuramente ad arricchire l’offerta del Plus, che ad oggi offre ai videogiocatori due giochi PlayStation 4 e uno PlayStation 5 gratuiti ogni mese. Stiamo a vedere se e quanto questo leak sia stato un semplice errore.

Che cosa ne pensate voi di questo PS Plus Video Pass? Sareste interessati ad un’offerta simile da parte di Sony? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!