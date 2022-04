PS Plus: un leak rivela i primi giochi premium

In questi giorni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione nel servizio di PS Plus, ma ad aumentare l’hype ci ha già pensato un leak che sembra rivelare alcuni dei prossimi giochi premium

A quanto pare il prossimo aggiornamento del servizio di PS Plus sarà a tre livelli, Essentials, Extra e Premium, mentre le console interessate sono invece quattro, le prime tre versioni della console Sony più la fallimentare portatile, ma ora è arrivato il momento di parlare dei giochi premium! Tenendo a mente che si tratta sempre di un leak, quindi ancora niente di ufficiale, possiamo cominciare.

PS Plus: giochi premium vecchia scuola

Sembra infatti che sia stato l’utente di Reddit, tale the_andshrew, a notare come la Sony abbia cominciato ad aggiungere i primi metadati e le immagini di quelli che potrebbero essere alcuni fra i trecento, e passa, giochi premium annunciati con la nuova versione del PS Plus.

Sembra dunque che, per due titoli su tre, si andrà a scavare nel retrogaming targato Sony. Su Reddit the_andshrew ha dunque affermato che i titoli in questione saranno il celebre picchiaduro Tekken 2, il rompicapo Mr. Driller ed il simulatore di corse automobilistiche Ridge Racer 2.

Una scelta di titoli che, tutto sommato, potrebbe andare incontro a coloro che sono alla ricerca di titoli “meno commerciali”, ma siamo comunque certo che non mancheranno i grandi classici intramontabili targati Sony come Crash Bandicoot, Spyro, MediEvil, Tombi!, Syphon Filter, Twisted Metal, Ace Combat e così via. Di certo sarà un’offerta migliore rispetto alla versione in miniatura della prima console grigia (quella senza i due analogici).

Comunque sia, mentre aspettiamo che tale servizio vada a riempirsi di più titoli