PS Plus Premium: un leak preannuncia l’arrivo di Syphon Filter

Continuano i leak sull’aggiunta di giochi retrò sul servizio PS Plus Premium dove, stando all’ultimo, potrebbe arrivare anche Syphon Filter

È inutile girarci intorno. Per quanto siano belli ed entusiasmanti i giochi del giorno d’oggi c’è, e sempre ci sarà, una parte di pubblico che desidera giocare a titoli un po’ più “stagionati” anche sulle console moderne. Infatti, stando ad un leak, potrebbe essere arrivata l’ora anche per Syphon Filter di approdare su PS Plus Premium, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Syphon Filter: i primi due capitoli potrebbero arrivare (migliorati) su PS Plus Premium

Qualche tempo fa (cliccate qui per saperne di più) vi avevamo già parlato di un leak che “prevedeva” l’arrivo di Tekken 2, Ridge Racers e Mr. Driller su questo servizio della Sony, in stile Game Pass per intenderci, ma ovviamente la lista dei giochi di quella prima magica console non potevano certo finire lì.

Infatti, un sito coreano di rating di videogiochi, sembra aver rivelato al grande pubblico che potrebbero essere in arrivo i primi due capitoli della mitica saga di Syphon Filter su PS Plus Premium. Per chi non lo sapesse si tratta di uno sparatutto in terza persona pubblicato da 989 Studio e sviluppato dall’allora Eidetic (oggi Bend Studio tra le cui ultime fatiche segnaliamo Days Gone).

Ma non sarà proprio lo stesso titolo di due decenni fa visto che è stato “rivisto e corretto” per meglio adattarsi agli standard moderni andando ad aggiungere nuovi livelli, retrocompatibilità, cloud streaming e tanto altro ancora. Per il momento non ci è dato sapere nulla di più, ma siamo certi che ulteriori informazioni arriveranno prima di quanto possiamo immaginare.

