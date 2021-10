PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

La fine dell’anno è oramai alle porte, ma Sony sembra intenzionata a chiudere il 2021 con il botto, come dimostrano i giochi di Novembre riservati agli iscritti al PS Plus

La paura è dietro l’angolo, visto l’avvicinarsi di Halloween, ma a dispetto della notte più spaventosa dell’anno, a farci dormire sonni più che tranquilli e sereni ci penseranno i giochi di Novembre riservati agli iscritti al PS Plus. Sarà l’atmosfera delle oramai imminenti festività, fatto sta che Sony ha intenzione di accompagnarci verso la fine di questo travagliato 2021 con una buonissima infornata di nuovi titoli, come sempre destinati agli abbonati al suo servizio, e che sono pronti a rimpiazzare più che degnamente quelli che ci hanno tenuto compagnia per tutto l’Ottobre oramai prossimo ai saluti.

Botti novembrini

A dispetto di una PS5 sempre più al centro dei desideri dei videogiocatori, e di una PS4 che sembra restia ad abbandonare le scene, c’è un altro hardware made in Sony che, almeno per questo Novembre, sembra destinato a prendersi la scena. Come già vi avevamo anticipato qualche settimana fa, difatti, il penultimo mese dell’anno, oltre ai canonici giochi diretti alle due console appena citate, si porta in dote una corposa infornata di titoli per PSVR, tramite i quali il colosso nipponico ha in mente di celebrare il quinto compleanno del visore per la realtà virtuale.

Oltre a Knockout City (PS5 e PS4), First Class Trouble (PS5 e PS4) e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4), preparatevi a risparmiare banda aggiuntiva anche per accogliere nella vostra raccolta altri 3 produzioni per PSVR: parliamo di The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinner e Until You Fall. Insomma, un buon modo per festeggiare l’anniversario del caschetto, in attesa di notizie più precise in merito al suo successore.

November's PlayStation Plus lineup is almost here. Knockout City, First Class Trouble, and Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning available November 2: https://t.co/BrLzGajCT8 pic.twitter.com/pztLohjfDU — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2021

Palle al balzo – PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Pur non essendo il tie-in ufficiale dello spassoso film con Ben Stiller, Knockout City ci catapulterà nel frenetico e pericoloso (?) mondo del dodgeball, grazie ad un divertente titolo multiplayer a squadre. All’interno di una coloratissima città, ricca di pericoli in grado di mettere in serio pericolo la vita dei giocatori, preparatevi a lanciarvi in appassionanti sfide all’ultima palla.

Caccia al colpevole – PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

A meno di non aver vissuto in una grotta negli ultimi tempi, è davvero impossibile non aver sentito parlare almeno una volta di Among Us. Il titolo firmato Innersloth, difatti, è uno dei successi videoludici recenti più popolari, al punto da aver dato vita ad una serie di cloni più o meno riusciti. Tra i più interessanti esponenti del genere, seppur con una impostazione tridimensionale, troviamo proprio First Class Trouble, che farà della collaborazione tra i giocatori l’elemento chiave che permetterà, di partita in partita, di scoprire l’impostore di turno.

A volte ritornano – PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Non c’è generazione senza porting o remake, ed anche l’attuale (e la scorsa) non fanno certo eccezione. E comunque, quando simili operazioni hanno il nome di Kingdom of Amalur Re-Reckoning, tutto sommato non possiamo proprio lamentarci. Forte del lavoro del designer di Morrowind ed Oblivion, il riuscitissimo RPG di 38 Studios ritorna oggi, più in forma che mai, per trasportare ancora una volta i giocatori all’interno delle Faelands di Amalur.

Orrore spaziale – PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Si dice che nello spazio nessuno possa sentirti urlare, ma se si indossa un PSVR è molto probabile che questo vecchio classico possa essere tranquillamente smentito. Già, perchè nel mondo di The Persistence l’orrore e la paura si nascondono dietro ogni angolo, e sono resi ancora più palpabili proprio grazie al visore per la realtà virtuale. Siete pronti a lanciarvi in un disperato tentativo di fuga, morte dopo morte, dalla nave spaziale che da il nome al gioco?

Vedo la gente morta – PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Crossmedialità è un termine che si abbina perfettamente al mondo di The Walking Dead, un viaggio partito dal fumetto omonimo, che si è esteso a macchia d’olio contaminando il mondo della tv e dei videogiochi. E proprio a questa ultima categoria appartiene The Walking Dead: Saints & Sinner, declinazione videoludica realizzata dagli esperti di realtà virtuale che rispondono al nome di Survios. Per uscire vincitori da questa sfida letale, oltre al vostro coraggio, avrete bisogno soltanto di un PSVR.

Lame letali – PS Plus Novembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

A chiudere il pacchetto di proposte esclusive per festeggiare il quinto compleanno di PSVR, troviamo Until You Fall, un frenetico concentrato di combattimenti in salsa roguelite, che ci trasporterà in un coloratissimo mondo a base di fantasy e luci al neon. Come ultimi cavalieri rimasti di questo universo oramai preda di letali creature, sarà nostro compito forgiare le armi più devastanti, che ci serviranno per riportare l’ordine oramai perduto.

Viva l’abbondanza

Salutare l’anno risulta meno triste e doloro di quanto potrebbe sembrare, anche grazie alla duplice offerta che Sony ha preparato per questo mese di Novembre. Sia che si possieda una semplice console, sia che si abbia in dote un PlayStation VR, il sestetto di produzioni che ci attende tra pochi giorni è sicuramente in grado di soddisfare le aspettative più disparate.

E voi, cosa ne pensate di questa proposta?