PS Plus: annunciati i nuovi giochi di marzo 2023 per gli abbonamenti Extra e Premium

Sony ha presentato alla community i nuovi titoli che saranno disponibili per PS Plus Extra e Premium a marzo 2023 e non mancano le sorprese

Sony ha annunciato la nuova serie di titoli in arrivo nel catalogo giochi per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium, a partire dal 21 marzo 2023. Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks, recentemente annunciato per Xbox, è in arrivo insieme a Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che contiene le remastered per PS5 di Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy. Insomma: si tratta di titoli di sicuro richiamo e questa è solo la proverbiale “punta dell’iceberg”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS Plus: tutte le novità di marzo 2023 per gli abbonati ai servizi Extra e Premium

Altri titoli accessibili a partire da marzo 2023 con gli abbonamenti PS Plus Extra e Premium includono Dragon Ball Z: Kakarot, Haven, Life is Strange: True Colors, Rainbow Six Extraction e Tchia per PS4 e PS5. Per i giocatori PS4 saranno disponibili anche Final Fantasy Type-0 HD, Immortals Fenyx Rising, Life is Strange 2, NEO: The World Ends with You, RAGE 2, Street Fighter 5 Champion Edition e Untitled Goose Game. Naturalmente, tutti questi giochi sono giocabili anche su PS5, grazie alla retrocompatibilità.

Per gli abbonati Premium, inoltre, sono in arrivo Ape Escape 2 e Ridge Racer Type 4 per PlayStation One, oltre a Syphon Filter: Dark Mirror dell’era PlayStation Portable. Quest’ultimo titolo beneficia di risoluzione aumentata, salvataggio rapido, filtri video e funzione rewind. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli quando i titoli sopra citati saranno disponibili la prossima settimana.

Cosa ne pensate di queste nuove importanti aggiunte al catalogo videoludico dell'abbonamento di Sony?