PS Plus: Sony rivela la lista completa dei giochi gratis di luglio

Dai micetti al soggiorno a Midgar: Sony ha svelato la lista di tutti i giochi gratis inclusi con PS Plus per il mese di luglio 2022

In realtà abbiamo già parlato recentemente dei giochi gratis inclusi con l’abbonamento a PS Plus per il mese di luglio, ma Sony ha voluto semplificarci la vita con una lista completa. Essendoci tanta carne al fuoco, non perdiamo tempo e vi diciamo subito che è Stray a farla da padrone, pur trattando di un gatto che non ne ha uno. Il mondo distopico di Annapurna (o “Anna-purrrrr-na”?) è diretto sia su PS4 che su PS5. Anche Final Fantasy VII Remake vuole la sua parte, con la versione base su PS4 e l’edizione Intergrade su PS5. Quest’ultima comprende un episodio tutto per Yuffie Kisaragi.

La lista dei giochi gratis di PS Plus per il mese di luglio

La cornucopia prosegue con una notevole scorpacciata di Ubisoft, che in questa lista offre non pochi giochi gratis agli iscritti a PS Plus. Parliamo infatti di diversi titoli di Assassin’s Creed, compresi Unity, Black Flag e The Ezio Collection. Se la dinastia biancorossa non vi attira e preferite eroi più convenzionali, Marvel’s Avengers attende solo voi. Inoltre, anche Saints Row vuole la sua parte, con il quarto capitolo (Re-Elected) più lo spinoff Gat out of Hell. Abbiamo anche dei classici PSP, nello specifico No Heroes Allowed! e LocoRoco Midnight Carnival. Ecco il tweet.

Non abbiamo però menzionato tutto. Per questo motivo, vi lasciamo volentieri all’elenco completo.

Stray (PS4, PS5)

Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5)

Marvel’s Avengers (PS4, PS5)

Assassin’s Creed:

Unity (PS4)

IV Black Flag (PS4)

Rogue Remastered (PS4)

Freedom Cry (PS4)

The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4)

Jumanji The Video Game (PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Ora sta a voi dirci la vostra: il buffet vi sazierà? Fatecelo sapere qui sotto