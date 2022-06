PS Plus: i leak si allineano per i giochi gratis di giugno 2022

L’abbonamento a PS Plus porta sempre con sé dei giochi gratis, ma quelli di giugno 2022 sono stati confermati in anticipo da un secondo leak

I titoli gratuiti sono sempre stati una tra le maggiori attrattive di PS Plus, e ora i giochi di giugno 2022 godono di una conferma aggiuntiva prima del loro annuncio. Il sito spagnolo Areajugones (un gioco di parole su “aragonese”, supponiamo, ndr) ha dichiarato ieri che i tre giochi per gli abbonati sarebbero stati God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. La notizia sembrava legittima, sebbene la fonte non era il consueto leaker. Il membro di Deallabs billbil-kun, infatti, ha promesso un silenzio stampa sul trio di contenuti gratuiti fino al 31 maggio. Ebbene, tempo scaduto!

I giochi gratis di giugno 2022 per PS Plus sono…

La lista di billbil-kun, che è stato di parola, è la medesima: quelli che abbiamo elencato poc’anzi sono, fino ad eventuale smentita, i giochi di giugno 2022 per gli iscritti a PS Plus. I titoli si potranno redimere dal 7 giugno al 5 luglio. Naturalmente, c’è una nota a pié di pagina di cui non possiamo non parlare. God of War, tecnicamente, è parte della PS Plus Collection, ovvero una selezione di titoli PS4 per i fortunati possessori di PS5. Il che fa del gioco un’esclusiva per i membri di entrambe le categorie. Per la cronaca, i giochi al momento disponibili fino al 7 giugno sono FIFA 22, Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgard.

Sony ha dichiarato che i giochi gratuiti saranno inclusi anche nella nuova incarnazione del servizio, prevista sul nostro territorio il 23 del prossimo mese. Gli abbonati potranno godere di una tra tre differenti varianti: il rango Essentials, il più prestigioso Extra e, infine, quello prevedibilmente battezzato come Premium. Il primo livello equivale a quello già noto, mentre il secondo estenderà i giochi disponibili alle librerie di PS4 e PS5 in modo non dissimile da Xbox Game Pass. In quanto al Premium, includerà dei (discussi) titoli per PS1, PS2 e PSP da scaricare e giochi PS3 (a loro volta discussi) da godere in streaming. Ironicamente, non è nemmeno l’ultima indiscrezione sul mondo Sony di queste ultime ore, dopo le novità sul fronte VR.

